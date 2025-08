Zamaskiranci na silo izgnali študente, ki imajo s tem le nov zagon

Zamaskirani neznanci so iz stavbe univerze v Novem Pazarju v noči na torek tudi s pomočjo sile in policije izgnali študente, ki so objekt zasedali od januarja. To in kasnejša pridržanja na protestih v tem mestu na jugu Srbije so dala nov zagon protestniškemu gibanju. Študenti so medtem ponovno zasedli univerzo.

Zamaskirani neznanci naj bi bili pripadniki zasebnega varnostnega podjetja iz Kraljeva, poroča srbska tiskovna agencija Beta.

Po akciji policije znova zasedli univerzo

Študenti in njihovi podporniki so se že naslednje jutro vrnili pred stavbo univerze. Med prerivanjem je bilo poškodovanih šest policistov, v katere so protestniki metali kamne in steklenice, ti pa so odgovorili z gumijevkami, uporabili naj bi tudi solzivec.

Policija se je nato umaknila in študenti so ponovno zasedli univerzo. Kasneje so zaradi napada na policiste pridržali enajst ljudi, zaradi česar študenti odtlej protestno blokirajo glavno krožišče v mestu. V solidarnosti s kolegi z juga Srbije so več blokad postavili tudi študenti v Beogradu in več drugih mestih.

Za vse pridržane je bil odrejen 30-dnevni pripor, eden izmed njih je obtožen žaljenja ljudi na nacionalni in verski osnovi.

Vučić napovedal obisk

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je v sredo zvečer napovedal, da bo v kratkem obiskal Novi Pazar. Vučić je bil kritičen do predsednice parlamenta, sicer svoje zaveznice Ane Brnabić, ker je obsodila protestnike, ki naj bi vzklikali Alahu ekber, kar pomeni zgolj bog je velik.

Študentski protesti v Srbiji so se začeli po padcu nadstreška na prenovljeni železniški postaji v Novem Sadu, ki je 1. novembra lani zahteval 16 življenj. Zahtevajo politično in kazensko odgovornost za nesrečo, ker oblasti niso izpolnile njihovih zahtev, pa tudi predčasne parlamentarne volitve.

Oblasti z Vučićem na čelu proteste označujejo za barvno revolucijo in poskus destabilizacije države, krivdo zanje pa pripisujejo tudi tujim vplivom in opoziciji.