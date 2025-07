V Beogradu in drugih srbskih mestih se že peti dan nadaljujejo protestne blokade križišč. Protestniki so na ulice prišli v zgodnjih jutranjih urah, potem ko so študenti v odziv na policijsko nasilje pozvali k popolni blokadi Srbije. Policija je danes že pridržala več ljudi, protestnike pa pred posledicami svari tudi predsednik Aleksandar Vučić.

Pozvali k popolni blokadi Srbije

Študenti so v četrtek zvečer pozvali prebivalce Beograda, Niša in Novega Sada k popolni blokadi teh mest v znak protesta zaradi policijskega nasilja, ki je zaznamovalo prejšnjo noč. Policija je v noči na četrtek namreč pridržala 79 oseb, med njenimi intervencijami pa je bilo poškodovanih več deset protestnikov, poročajo srbski mediji.

Protestniki so davi v akciji Popolna blokada Srbije ustavili promet na več križiščih v različnih delih prestolnice. Blokade državljani izvajajo tudi v Novem Sadu, Nišu in drugih mestih po Srbiji, poroča srbska tiskovna agencija Beta.

Policija je večkrat prekinila blokade, po poročanju portala N1 Srbija pa je privedla tudi več protestnikov.

Vučić prosi državljane, naj "ne uničujejo Srbije"

Vučić je državljane že v četrtek na družbenem omrežju Instagram prosil, naj "ne uničujejo Srbije", saj je "tisti, ki si tega želijo, ne morejo premagati". V odzivu na poziv k popolni blokadi je posvaril, da gre za huda kazniva dejanja. Dejal je še, da se država izogiba uporabi sile ter da želi omogočiti svobodo govora in pravico do zbiranja, a da "tovrstnega nasilja ne more in ne sme dovoliti, saj potem ne bi bila več država".

Študenti in državljani so začeli postavljati blokade na pomembnih prometnih točkah v večjih mestih, potem ko je policija po sobotnih množičnih protivladnih protestih pridržala več študentov. Demonstranti zahtevajo razpis predčasnih volitev in izpustitev pridržanih študentov ter izpraznitev parka pred skupščino, kjer že mesece taborijo nasprotniki študentskih zasedb fakultet.

Vučić pomilostil napadalce študentov

Vučić je v četrtek prilil olje na ogenj še s tem, ko je uradno pomilostil štiri moške, ki so konec januarja z bejzbolskimi kiji napadli skupino študentov, pri tem pa huje poškodovali dekle. Sojenje četverici se je začelo konec aprila, tožilstvo pa je zanje zahtevalo zaporne kazni.

Neformalna mreža profesorjev Akademski plenum iz Novega Sada je v četrtek po poročanju Bete sporočila, da Vučić s pomilovanjem aktivistov Srbske napredne stranke poskuša "zanetiti državljansko vojno" in "z nasiljem ohraniti oblast". "Svojim privržencem in kriminalcem pošilja jasno sporočilo, da je nasilje nad študenti in drugimi državljani ne le dovoljeno, ampak tudi zaželeno, ter da za takšna dejanja ne bodo kazensko odgovarjali," so še sporočili.

Študentski protesti so se začeli po padcu nadstreška na prenovljeni železniški postaji v Novem Sadu, ki je 1. novembra lani zahteval 16 življenj. Zahtevajo politično in kazensko odgovornost za nesrečo, ker oblasti niso izpolnile njihovih zahtev, pa tudi predčasne parlamentarne volitve.