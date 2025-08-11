Na nogometni tekmi stekel na igrišče in začel daviti sodnika

Četrtfinalno tekmo Pokala hrvaške nogometne zveze med NK Slavonija Soljani in NK Graničar Županja je zaznamoval incident. Tekmo so prekinili v 41. minuti, ko je na igrišče vstopil navijač in – kot je zapisano v uradnem zapisniku – zagrabil za vrat, dušil in podrl na tla drugega pomočnika glavnega sodnika.

Glavni sodnik je takoj po napadu odpiskal konec tekme, Graničar, ki je vodil z 1:0 po zadetku Josipa Lotara, pa je vpisal zmago, poroča Index. Na kraj dogodka sta prišli policija in reševalna služba. O incidentu sta se oglasila oba kluba.

Pri Graničarju so zapisali, "da so do 44. minute tekme zasluženo vodili, nato pa je na sceno stopil anonimnež, ki je bil na tej tekmi popolnoma nepomemben. Domači navijač je vdrl na igrišče in udaril pomočnika sodnika, ki je padel na tla ter ni bil več sposoben nadaljevati sojenja. Glavni sodnik je tekmo prekinil in napredovali smo v pokalu."

"Škoda, da se je tekma končala na tak način. Nasprotnik je igral spoštljivo in korektno, v tekmi so uživali vsi prisotni. Slavoniji želimo vse najboljše v prihajajočem prvenstvu, takim ljudem pa želimo, da ne obiskujejo nogometnih stadionov in ne kvarijo športnega vzdušja," so še sporočili iz kluba GRANIČAR.

Iz slavonskega kluba pa so sporočili, da je bila tekma prekinjena zaradi nešportnega vedenja in vstopa na igrišče domačega navijača. "NK Slavonija Soljani se ob tej priložnosti opravičuje vsem gledalcem in ne odobrava takšnega vedenja kogarkoli do uradnih oseb," so še poudarili Slavonci.