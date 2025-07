V Srbiji so se v sredo nadaljevale študentske blokade ulic in križišč v večjih mestih, ki so jih ponoči zaznamovali policijsko nasilje in številne aretacije. Iz Urada ZN za človekove pravice so opozorili, da spremljajo razmere, in pozvali k spoštovanju svobode izražanja, poročajo srbski mediji.

Policija je po mirnem sredinem popoldnevu in večeru ponoči po poročanju medijev posredovala na več lokacijah v Beogradu in Novem Sadu, kjer so državljani in študenti postavljali cestne blokade.

Razmere so se najbolj zaostrile pred beograjsko pravno fakulteto in na območju občine Vračar. V tej beograjski občini je policija privedla več oseb, med katerimi so bili tudi srednješolci, ki pa so jih po poročanju srbske tiskovne agencije Beta že izpustili.

"Vse so nas tepli"

Pred pravno fakulteto so posredovali pripadniki žandarmerije ter po navedbah demonstrantov ob prihodu začeli tepsti študente, ki so mirno protestirali. "Vse so nas tepli," je za srbsko televizijo N1 po poročanju Bete dejal novinar Vuk Cvijić, ki je bil priča incidentu. Ob tem je dodal, da je policija privedla okoli 30 študentov in profesorico, ki jih je poskušala zaščititi.

Študenti s pravne fakultete so po incidentu sporočili, da je policija med odstranjevanjem barikad poskušala vstopiti na fakulteto, kar po njihovem mnenju predstavlja poseg v avtonomijo univerze.

Ministrstvo pritožbe študentov zavrnilo

Ministrstvo za notranje zadeve je obtožbe študentov davi zavrnilo in sporočilo, da so privedli 23 oseb. Pripadniki policije so po navedbah ministrstva pred poslopjem fakultete ukrepali proti osebam, ki so na križišču postavljale ovire, vendar niso vstopili v stavbo.

Urad Združenih narodov za človekove pravice je v sredo na družbenem omrežju X pozval oblasti, naj spoštujejo svobodo izražanja in pravico do mirnega zbiranja. "Pozorno spremljamo razmere v Srbiji po poročilih o nasilju, nadlegovanju in samovoljnem aretiranju protestnikov," so še zapisali in pozvali k ukrepom, "ki bodo gradili zaupanje in odprli pot za obnovo družbenega dialoga".

Študenti in državljani so začeli postavljati blokade na pomembnih prometnih točkah v večjih mestih, potem ko je policija po sobotnih množičnih protivladnih protestih pridržala več študentov. Demonstranti zahtevajo razpis predčasnih volitev in izpustitev pridržanih študentov. Njihova tretja zahteva je izpraznitev parka pred skupščino, kjer že mesece taborijo nasprotniki študentskih zasedb fakultet.

Študenti v blokadah in na ulicah vztrajajo od zrušenja nadstreška na prenovljeni železniški postaji v Novem Sadu, ki je 1. novembra lani zahtevalo 16 življenj. Zahtevajo politično in kazensko odgovornost za nesrečo, ker njihovih zahtev oblasti niso izpolnile, pa tudi predčasne parlamentarne volitve.