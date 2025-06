Razmere v Srbiji ostajajo napete

Potem ko je v soboto zvečer v Beogradu na poziv srbskih študentov potekal protestni shod, ki se je po koncu sprevrgel v spopade med protestniki in policijo, je bilo danes pridržanih več študentov. V podporo pridržanim študentom so se protestniki ob 20. uri znova zbrali pred Višjim javnim tožilstvom v Beogradu. Shodi potekajo tudi v drugih srbskih mestih.

"Včeraj smo bili priča brutalnemu policijskemu nasilju. Naše prijatelje in tovariše so pretepli do nezavesti, policija ni omogočila niti prihoda reševalnih vozil. Aretiranih je bilo veliko število državljanov, med njimi veliko študentov. Danes imamo ob 20. uri protest pred Višjim javnim tožilstvom in prosimo vse državljane, naj ostanejo in podpirajo boj do konca," so pred nocojšnjim protestom študenti pozivali državljane. Sobotnega protesta se je po navedbah organizatorjev in medijev udeležilo okoli 140 tisoč protestnikov.

Foto: Guliverimage Danes je bilo po navedbah študentov aretiranih okoli 80 njihovih kolegov. Oblasti trdijo, da so v soboto načrtovali in pripravljali napad na državne institucije, blokirali ceste, porušili gradbišče Expa in druge vrste nasilja z namenom povzročiti kaos v državi in ​​nasilno spremeniti ustavni red.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je danes povedal, da bodo kaznovali odgovorne za "napad" na policijo, policistom pa čestital za "profesionalen in resen pristop".

Protestniki so danes barikade postavili v več delih Beograda; na Voždovcu, v Zemonu in v Novem Beogradu.

Protestniki so se zvečer zbrali tudi v kampusu univerze v Novem Sadu in napovedali blokado celega mesta. Shod poteka tudi pred stavbo sodišča v Nišu in pred sedežem Srbske napredne stranke v Smederevu, kjer so protestniki začeli postavljati šotore.