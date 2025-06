Beograd v plamenih: izbruhnili so brutalni spopadi, ranjenih in pridržanih več deset ljudi #foto #video

V Beogradu je v soboto zvečer na poziv srbskih študentov potekal protestni shod, ki se je sprevrgel v brutalne spopade med protestniki in policijo. Ti so odgovorili s solzivcem in pridržali več deset ljudi. Med protestniki in policisti je bilo ranjenih več oseb. "Na Vidovdan je napadla policija, pretepajo nas, uničujejo nas. Tukaj so otroci, sram jih bodi. Posnemite, koliko žensk in deklet je tukaj," je po hudih spopadih dejal eden od protestnikov. Prizori z včerajšnjega protesta so zbrani v spodnji galeriji.

Potem ko so malo po 21. uri so uradno razglasili konec protivladnega protesta, na katerem se je neuradno zbralo več deset tisoč ljudi, so na ulicah Beograda izbruhnili spopadi. Razmere so bile najbolj napete v bližini turškega veleposlaništva, kjer so metali topovske udare in bakle. Srbska policija in žandarmerija je uporabila tudi solzivec. Po poročanju srbskih medijev je bilo v spopadih aretiranih in ranjenih več oseb.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je pred tem dejal, da pričakuje izbruhe nasilja in da bo država zmagala. Vučić je napovedal, da bo danes ob 11. uri nagovoril javnost.

Študenti v blokadi: Vsaka radikalizacija razmer je odgovornost vlade

"Oblasti so imele vse mehanizme in dovolj časa, da izpolnijo zahteve in preprečijo eskalacijo. Namesto tega so se odločile za nasilje in represijo nad državljani. Vsaka radikalizacija razmer je njihova odgovornost," so na omrežju X sporočili Študenti v blokadi.

Kot so zapisali na svojem Instagram profilu, policisti poškodovanim občanom preprečujejo dostop do začasne bolnišnice na Pedagoški fakulteti. Med napadenimi je bil tudi študent omenjene fakultete in gimnazijec Bogdan Milošević. V spopadih s policijo je zaradi udarca s palico utrpel poškodobe glave, poroča Nova.rs.

Novinarji srbske N1, ki so na prizorišču spremljali dogajanje, so poročali, da žandarmerija deluje vse bolj brutalno. Poškodbe je utrpel snemalec tiskovne agencije FoNet Darko Pavlović.

Protestnik v Beogradu: Pretepajo nas, uničujejo nas, sram jih bodi

"Na Vidovdan je napadla policija, pretepajo nas, uničujejo nas. Tukaj so otroci, sram jih bodi. Posnemite, koliko žensk in deklet je tukaj," je po hudih spopadih za TV N1 Beograd dejal eden od protestnikov.

Pridržali več deset protestnikov

"Več deset huliganov so odpeljali na policijsko postajo in bodo kazensko preganjani. Imamo šest poškodovanih policistov in dva poškodovana občana," je dejal direktor srbske policije Dragan Vasiljević.

"Državljani niso ubogali ukazov. Uporabljena je bila minimalna sila, da bi preprečili tistim, ki so napadali policijo in državo, da bi to storili," je dejal direktor policije. Pridržali so več deset protestnikov.

Minister za notranje zadeve Ivica Dačić je včeraj dejal, da so udeleženci shoda na beograjskem Trgu Slavija "napadli policiste" in dodal, da bodo vsi, ki so pri tem sodelovali, kazensko preganjani.

Kaj se je dogajalo v Beogradu?

V Beogradu je v soboto zvečer na poziv srbskih študentov potekal protestni shod. Protestniki so vladi pred shodom postavili ultimat, da mora do večera razpisati predčasne parlamentarne volitve in izprazniti park pred skupščino, kjer so že mesece nasprotniki študentskih blokad fakultet. V nasprotnem primeru so napovedali državljansko nepokorščino. Rok za izpolnitev zahtev se je iztekel ob 21. uri in ker se do takrat ni zgodilo nič, so študenti simbolično slekli odsevne jopiče in dejali: "To ni več naš protest."