Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Telekom slovenije
Avtor:
R. K.

Sobota,
9. 8. 2025,
16.56

Osveženo pred

6 minut

Sobota, 9. 8. 2025, 16.56

6 minut

Neverjeten posnetek: voznik kombija ostal ujet na železniškem prehodu, ko je pripeljal vlak #video

Avtor:
R. K.

Poljska policija je objavila posnetek nesreče, ko je vlak trčil v kombi, ki je obtičal na železniških tirih. Voznik kombija jo je na srečo odnesel brez poškodb.

Posnetek, ki ga je objavila poljska policija, je nastal v vasi Wola Filipowska. Na njem lahko vidimo, kako je voznik kombija ravno v trenutku, ko so se začele zapornice spuščati, zapeljal na železniške tire.

S kombijem je ostal ujet na železniškem prehodu, ko se je približeval vlak. Situacijo je vsaj deloma rešil tako, da je kombi zapeljal na stran, a je vlak kljub temu trčil v zadnji del vozila.

Lahko bi se končalo tragično, a jo je voznik kombija na srečo odnesel brez poškodb, je sporočila tamkajšnja policija. 

