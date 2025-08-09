Neverjeten posnetek: voznik kombija ostal ujet na železniškem prehodu, ko je pripeljal vlak #video

Poljska policija je objavila posnetek nesreče, ko je vlak trčil v kombi, ki je obtičal na železniških tirih. Voznik kombija jo je na srečo odnesel brez poškodb.

Posnetek, ki ga je objavila poljska policija, je nastal v vasi Wola Filipowska. Na njem lahko vidimo, kako je voznik kombija ravno v trenutku, ko so se začele zapornice spuščati, zapeljal na železniške tire.

S kombijem je ostal ujet na železniškem prehodu, ko se je približeval vlak. Situacijo je vsaj deloma rešil tako, da je kombi zapeljal na stran, a je vlak kljub temu trčil v zadnji del vozila.

Lahko bi se končalo tragično, a jo je voznik kombija na srečo odnesel brez poškodb, je sporočila tamkajšnja policija.