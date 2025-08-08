Zakaj vse več Slovencev prisega na postelje BoxSpring?

Kakovosten spanec že dolgo ni več samoumevna danost, temveč postaja ena ključnih vrednot sodobnega zdravega življenjskega sloga. V času, ko se vedno več govori o pomenu regeneracije, zdravja hrbtenice in psihofizičnega počutja, pa v ospredje vse pogosteje stopa tudi ena izmed najbolj prepoznavnih posteljnih rešitev zadnjih let: BoxSpring postelja .

Kaj sploh je BoxSpring?

Postelja BoxSpring velja za koncept popolnoma prilagojene oblazinjene postelje, katerih sestavni del je tudi že vključena vzmetnica. Postelje BoxSpring so nastale po navdihu luksuznih hotelskih namestitev, kjer so gostom želeli ponuditi najvišjo raven udobja. Danes pa so dostopne tudi za domačo spalnico – še več, prilagodljive so lahko popolnoma vašim željam. Po navadi gre za zakonske postelje, vendar ni nujno. Vendar previdnost pri izbiri ponudnika ni odveč. Obstaja namreč kar nekaj različic, ki pa se med seboj precej razlikujejo.

Foto: Maremico d.o.o.

Personalizacija po meri – srce koncepta postelje BoxSpring

Na slovenskem trgu je eden od vodilnih ponudnikov postelj BoxSpring prav podjetje Maremico z blagovno znamko BoxSpring. Njihova posebnost ni le v kakovostni izdelavi, temveč predvsem v popolni prilagodljivosti. Stranka si lahko sama izbira:

barvo in material oblazinjenja,

dizajn vzglavne stranice,

končno višino postelje,

udobje in samo ležišče,

lebdeč videz,

dodatne funkcionalnosti (LED-osvetlitev, dodatni predali, nočne poličke ipd.).

Tako vsakdo dobi posteljo, ki ni le ergonomsko popolna, temveč tudi vizualno usklajena s celotnim ambientom spalnice. Pri tem velja omeniti, da je večina materialov, uporabljenih pri izdelavi, preverjenega evropskega porekla, sama izdelava pa v celoti poteka v Sloveniji.

Foto: Maremico d.o.o.

Zakaj je postelja BoxSpring prava izbira?

1. Vizualna dovršenost: postelja BoxSpring je v spalnici prava estetska dominanta, ki prostoru doda pridih luksuza. Predvsem priljubljena je lebdeča postelja BoxSpring, ki ima svojo stabilno konstrukcijo skrbno skrito očem. Z dodatno osvetljavo pa postelja deluje, kot da bi lebdela. Prava svežina.

2. Prilagojena podpora telesu: postelja BoxSpring se prilagodi vsaki točki telesa, kar še posebej cenijo tisti z bolečinami v križu ali težavami s hrbtenico. Ležišče, srce postelje BoxSpring, si namreč lahko izberete sami in je všito v samo posteljo. Izbirate lahko med ležišči Leticia, ki so izdelana po vaših željah in meri, ali pa celo vodno posteljo Lectus.

3. Odlična zračnost: postelja BoxSpring omogoča dobro kroženje zraka, kar pomeni manj vlage, bolj higienično okolje in daljšo življenjsko dobo ležišča.

4. Kraljevska višina: BoxSpring olajša vstajanje in leganje, kar pride še posebej prav starejšim in vsem, ki jim dodatno udobje in razvajanje veliko pomeni. Na voljo so vam višine vse do 76 centrimetrov.

5. Dolga življenjska doba: Zaradi kakovostne izdelave in vzdržljivih materialov imajo takšne postelje dolgo življenjsko dobo. Slovenska izdelava pa jim omogoča, da se lahko vsak sestavni del postelje kadarkoli v prihodnosti obnovi ali zamenja. Tako nikoli ni potrebe po menjavi celotne postelje, zgolj njenih sestavnih delov (prevleka, udobje vrhnjega sloja postelje …).

Foto: Maremico d.o.o.

Slovenska izdelava z mislijo na prihodnost

Morda najpomembnejša prednost slovenskega podjetja Maremico je njihov individualen pristop. Vsaka postelja je izdelana šele po naročilu kupca, pri čemer svetovalci pomagajo oblikovati idealno kombinacijo funkcionalnosti in videza. Gre za popolno nasprotje množične proizvodnje, kar se v zadnjih letih izkazuje za pravo pot – predvsem v segmentu višjega razreda postelj.

Poleg tega pri podjetju sledijo tudi trajnostnim načelom: uporabljajo materiale, ki so prijaznejši do okolja in zdravja, vsa izdelava pa poteka lokalno, z minimalnimi transportnimi obremenitvami.

Naložba v spanje = naložba v zdravje

V času, ko nam kronično primanjkuje spanca in je kakovost počitka vse pomembnejša, je izbira ustrezne postelje ključnega pomena. Postelja BoxSpring tako ni zgolj kos pohištva, temveč dolgoročna naložba v dobro počutje, regeneracijo in zdravje.

Foto: Maremico d.o.o.

Če tudi vi razmišljate o nadgradnji svojega spalnega udobja in si želite pričarati sanjsko spalnico, si lahko več informacij ogledate na uradni spletni strani BoxSpring.si ali se osebno oglasite v njihovem razstavnem salonu v Ljubljani, kjer si lahko ogledate različne modele in se posvetujete s strokovnjaki.

