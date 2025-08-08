Zlorabljal številko 113, na koncu so ga pa pridržali

Ob 1. uri je Operativno kumunikacijski center poklical moški in prijavil nepravilno parkirana vozila v Kopru. Policisti so mu na kraju pojasnili, da imata vozili dovolilnico, vendar s tem nikakor ni bil zadovoljen. Končal je na policijski postaji

61-letni moški je tako še naprej klical na interventno številko 113 in prijavljal vsebino, ki ni namenjena interventni številki, so ob tem pojasnili pri policijski upravi Koper.

Policisti so ga še znova opozorili, naj ne zlorablja interventne številke, vendar tega ni upošteval in je klice nadaljeval.

Po ponovnem prihodu patrulje na kraj je dobil plačilni nalog, a ga to ni ustavilo. Kršitve je nadaljeval in zraven še žalil policiste.

61-letnega kršitelja so policisti po vsem tem pridržali.