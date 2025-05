Ljubljanske gasilce smo ujeli med intervencijo. Poglejte si posnetek. #video

Na Dunajski cesti v Ljubljani se je zgodila prometna nesreča, v kateri so bila udeležena tri vozila. Gasilce Gasilske brigade Ljubljana smo ujeli, kako so odhiteli na kraj nesreče.

Gasilci Gasilske brigade Ljubljana danes gostijo Ognjeni zajtrk, ki je namenjen ozaveščanju o pomembnosti pripravljenosti na naravne nesreče in vlogi gasilcev pri varovanju skupnosti.

Gasilci morajo biti vseskozi v pripravljenosti in to se je izkazalo tudi tokrat. Sredi dogodka so dobili poziv na intervencijo in odhiteli na kraj nesreče, ki se je zgodila na Dunajski cesti v Ljubljani.