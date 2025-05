Ljubljansko okrožno tožilstvo je na Okrožno sodišče v Ljubljani vložilo obtožnico, v kateri 66-letnemu Janezu Senekoviču iz Mozlja pri Kočevju očita, da je 16. decembra lani po sporu ubil prijatelja, s katerim sta pred tem popivala. Grozi mu do 15 let zapora, poroča Delo.

Po poročanju časopisa naj bi Senekovič in pokojni usodnega dne ves dan popivala, nato pa se sprla, pri čemer naj bi Senekovič vzel orožje in začel streljati. Druge podrobnosti niso znane.

V hiši našli mrtvega 42-letnega moškega, ki je umrl zaradi strelnega orožja

Senekoviču, ki je upokojeni gozdar, tožilstvo očita tudi kaznivo dejanje nedovoljene proizvodnje orožja ali eksploziva in prometa z njim, za kar je zagrožena kazen do deset let zapora.

Kot so 17. decembra sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so v stanovanjski hiši na območju Kočevja 16. decembra pozno zvečer našli mrtvega 42-letnega moškega. Po podatkih policije je umrl zaradi poškodbe s strelnim orožjem. V povezavi z dogodkom so policisti odvzeli prostost 66-letnemu moškemu, ki se je nahajal v stanovanjski hiši, so takrat sporočili s policije.