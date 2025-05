Policija naj bi preprečila napad z raketometi na zapor v Mariboru

Dino Muzaferović Cezar naj bi po navedbah portala Istraga.ba svojim sodelavcem ukazal, naj z ročnimi raketometi razstrelijo zidove mariborskega zapora, s čimer bi mu omogočili pobeg na prostost. Akcijo je koordiniral prek telefona, ki ga je uporabljal v svoji celici. Za komunikacijo s člani svoje kriminalne združbe je Cezar uporabljal aplikacijo Olvid, ki ne omogoča posnetkov zaslona, vsebina pogovorov pa izgine po 30 sekundah.

Slovenska policija je po navedbah Istrage izvedla preiskavo v mariborskem zaporu. Pri Cezarju so našli mobilni telefon, ki je bil uporabljen za organizacijo napada, pa tudi za druga kriminalna dejanja.

Da slovenska policija preiskuje okoliščine glede načrtovanega napada, so za STA potrdili tudi pri Generalni policijski upravi (GPU).

Po podatkih preiskave je Cezar prek svojih sodelavcev v Sloveniji organiziral in koordiniral kriminalno združbo, ki bi med napadom z ročnimi protitankovskimi raketometi M80 Zolja, z avtomatskim orožjem tudi streljala na paznike. Muzaferović naj bi se za takšen scenarij pobega odločil potem, ko mu je postalo jasno, da je slovensko pravosodje zbralo dovolj dokazov, ki ga neposredno povezujejo z umorom Zovka.

Podrobnosti izdala skesanca

Po navedbah časnika Istraga.ba naj bi dve zaščiteni priči, državljana BiH, slovenski policiji podali izjave, v katerih sta kot skesanca opisali vse podrobnosti o delovanju Cezarove skupine na ozemlju Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Slovenije in drugih držav EU. Dele pričanja ene od zaščitenih prič je danes zjutraj objavil časnik Večer.

Zovko je bil leta 2014 na sodišču v BiH obsojen na pet let zapora zaradi preprodaje drog. Bil je skesana priča v preiskavi proti članom hudodelske združbe, znane kot Škaljarski klan. Pričal naj bi proti Cezarju. Preden sta se Cezar in Zovko sprla in se pridružila konkurenčnima kriminalnima združbama, sta bila tesna sodelavca. Zovkovo truplo so 29. novembra našli v avtomobilu na Brdu v Ljubljani, takoj pa so se pojavila ugibanja, da bi lahko šlo za maščevanje.

Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada so šest dni po umoru v Ljubljani v sodelovanju s kriminalisti uprave kriminalistične policije in policisti specialne enote pridržali tri osebe, za katere utemeljeno sumijo, da so vpletene v umor Zovka. Ena izmed njih je bil tudi Cezar, ki so ga prijeli v ljubljanskih Črnučah.