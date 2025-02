NPU v zvezi z umorom Satka Zovka v zadnjih dneh pridržal več oseb

Nacionalni preiskovalni urad (NPU) izvaja preiskovalna dejanja in je v zvezi z umorom Satka Zovka pridržal več oseb, so za STA potrdili na Generalni policijski upravi. Po poročanju Večera naj bi policija pri najmanj sedmih osumljenih v ponedeljek in torek v Ljubljani, Domžalah in drugje opravila hišne preiskave, pri čemer naj bi nekatere pridržala.

Kot so zapisali na Generalni policijski upravi, policija preiskovalna dejanja še izvaja, zato bodo lahko več informacij posredovali pozneje.

Po poročanju Večera sta med osumljenimi dva slovenska in pet bosanskih državljanov, živečih v Sloveniji. NPU jih sumi sodelovanja pri Zovkovem umoru in trgovine z drogo. Predvsem slovenska državljana naj bi ga opazovala v igralnici hotela Mons in obveščala svoje nadrejene, kaj Zovko počne in kdaj je zapustil igralnico.

Več osumljencev, tudi v Sarajevu

Zovkovo truplo so 29. novembra lani našli v avtomobilu na Brdu v Ljubljani, ko naj bi se vračal iz tamkajšnje igralnice. Bil je skesana priča v preiskavi proti članom hudodelske združbe, znane kot Škaljarski klan. Šest dni po umoru so kriminalisti NPU v Ljubljani v sodelovanju s kriminalisti uprave kriminalistične policije in policisti specialne enote pridržali tri osebe, za katere utemeljeno sumijo, da so vpleteni v umor. Vsi trije se trenutno v priporu.

V zvezi z umorom je sarajevska policija pred dobrim tednom dni na zahtevo kolegov iz Slovenije aretirala še pet pripadnikov organiziranega kriminala, ki naj bi bili povezani z umorom Zovka, a jih je kmalu izpustila. Nekateri mediji so poročali da zato, ker jim slovenski organi niso dostavili dokazov v zvezi z umorom.

A so na Generalni policijski upravi slednje zanikali. Kot so navedli, so bila preiskovalna dejanja v Sarajevu namenjena iskanju dokazov, ne pa njihovi predložitvi. Slednje je v izjavi za medije povedal tudi direktor NPU Darko Muženič.