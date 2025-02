Pripadniki Policijske uprave Ministrstva za notranje zadeve Kantona Sarajevo so v torek v sodelovanju s slovensko in švedsko policijo ter Europolom aretirali pet oseb, osumljenih povezave z nedavnim umorom Satka Zovka v Sloveniji.

Med preiskavo so policisti našli oblačila, ki so jih osumljenci nosili med bivanjem v Sloveniji, odvzeli so jim tudi vzorce DNK. Slovenska policija ima po informacijah portala Istraga posnetke nadzornih kamer, ki potrjujejo, da sta dva osumljena več dni sledila Satku Zovku v Sloveniji, preden so ga v noči na 29. november ustrelili na cesti na Brdu v Ljubljani.

Slovenska policija: Namen je bil iskati dokaze, ne pa njihova predložitev

Iz Generalne policijske uprave Ministrstva za notranje zadeve so v današnjem odzivu najprej zavrnili očitke, ki so se glede dokazov pojavili v javnosti.

"Včerajšnja preiskovalna dejanja, ki so bila izvedena v Sarajevu, so bila namenjena iskanju dokazov in ne njihovi predložitvi. Na hišnih preiskavah so bili zaseženi dokazi, ki so bili cilj izvedbe preiskovalnih dejanj ter so predmet nadaljnjih kriminalističnih in forenzičnih preiskav za dokazovanje vpletenosti oseb v umor, izvršen konec novembra 2024 v Ljubljani. Izpustitev osumljenih oseb v ničemer ne vpliva na aktivnosti Nacionalnega preiskovalnega urada in na predkazenski postopek, ki je v teku in ki ga usmerja Specializirano državno tožilstvo," so zapisali v pojasnilu.

Dodajajo še, da preiskovalci NPU nadaljujejo z intenzivno kriminalistično preiskavo v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi.