Sarajevo: zjutraj aretirali več osumljencev, povezanih z mafijskim umorom na Brdu

V Sarajevu so prijeli še več osumljencev za umor Satka Zovka, ki se je zgodil konec novembra lani v bližini znanega ljubljanskega hotela. Aretacije so izvedli na zahtevo slovenske policije. Po umoru je intenzivno kriminalistično preiskavo vodil Nacionalni preiskovalni urad urad (NPU), tudi v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi. Več podrobnosti bo v izjavi za medije ob 13. uri razkril Darko Muženič, direktor NPU. Izjavo bomo na Siol.net spremljali v živo.

Pripadniki posebnih enot policije so v sodelovanju z Europolom in slovensko Policijo danes zjutraj v Sarajevu aretirali dve osebi, ki naj bi bili vpleteni v umor Satka Zovka. Tretji osumljeni je zbežal. Po neuradnih informacijah Večera naj bi jih z umorom povezala DNK, ki so jo našli na sledilni napravi pod Zovkovim avtomobilom.

Međunarodna policijska akcija u Sarajevu: EUROPOL i sarajevska policija hapse saradnike Dine Muzaferovića Cezara povezane sa ubistvom Satka Kekića u Ljubljani! @Europol @policija_si @mup_ks https://t.co/EEMnuNeuOT — Istraga.ba (@IstragaB) February 4, 2025

V mednarodni policijski akciji, imenovani Brut, ki se je začela zjutraj, sodelujejo Uprave policije ministrstva za notranje zadeve Kantona Sarajevo (MUP KS), Europola, švedske in slovenske policije, je potrdilo pristojno ministrstvo. Akcija poteka pod nadzorom tožilstva Kantona Sarajevo. Preiskave potekajo na več lokacijah v občinah Novi Grad, Ilidža in Vogošća, iščejo pa sledi in predmete, ki jih je mogoče povezati z izvršitvijo kaznivega dejanja umora Zovka. Operativno-taktične aktivnosti se izvajajo na podlagi mednarodnega zaprosila slovenske Policije.

Dva moška osumljenca naj bi bila državljana BiH

Po poročanju portala Istraga.ba so aretirali najmanj dva moška, sicer državljana BiH.

Zovko je bil leta 2014 na sodišču v BiH obsojen na pet let zapora zaradi preprodaje nedovoljenih drog. Bil je skesana priča v preiskavi proti članom hudodelske združbe, znane kot Škaljarski klan. Pričal naj bi proti Dinu Muzaferoviću z vzdevkom Cezar, državljanu BiH.

Preden sta se Muzaferović in Zovko sprla in se pridružila konkurenčnima kriminalnima združbama, sta bila tesna sodelavca. Zovko je nato deloval v t. i. Kavaškem klanu, medtem ko je bil Muzaferović pripadnik Škaljarskega klana.

Moška, ki so ju aretirali danes v Sarajevu, naj bi sledila Zovku nekaj dni pred njegovo likvidacijo novembra lani na Brdu v Ljubljani.

Operacija Brut Foto: uprava policije Ministrstva za notranje zadeve, Kanton Sarajevo

Truplo našli v avtomobilu

Zovkov umor se je zgodil 29. novembra 2024 v Ljubljani. V začetku lanskega decembra je policija v ljubljanskih Črnučah aretirala tri osebe, in sicer Dina Muzaferovića Cezarja, Jako Berganta in Rolanda Cretuja. Zoper vse tri na ljubljanskem okrožnem sodišču poteka sodna preiskava zaradi Zovkovega umora in trgovanja z drogo. Policija je že decembra poudarila, da je bilo več storilcev, ki so bili vpleteni v umor Zovka.

Zovkovo truplo so 29. novembra našli v avtomobilu na Brdu v Ljubljani, takoj pa so se pojavila ugibanja, da bi lahko šlo za maščevanje med pripadniki organiziranih kriminalnih združb. Foto: David Florjančič