V avtu našli ustreljenega moškega. Storilca iščejo. Izvoz iz avtoceste je zaprt. #foto #video

Danes nekaj pred 1. uro so bili ljubljanski policisti obveščeni, da je na Poti za Brdom vozilo, ki ovira promet, v njem pa je neodzivna oseba. Policisti so ugotovili, da je moški umrl zaradi poškodb s strelnim orožjem. Zaradi ogleda je zaprt izvoz iz avtoceste. Večer poroča, da naj bi po neuradnih informacijah šlo za mafijsko likvidacijo.

Identiteta umrle osebe še ni potrjena, a Večer neuradno poroča, da naj bi umorjeni bil Satko Zovko, ki naj bi ga v bližini nekdanjega hotela Mons ponoči s streli pokosila neznanca, ki sta se v avtomobilu pripeljala do njega. Zovka se je neuradno povezovalo s slovensko celico Kavaškega klana.

Iz policije so za Siol.net povedali, da tega ne morejo potrditi, "saj še ne vedo, za katero osebo naj bi šlo. Trenutno ne moremo ničesar potrjevati, ker zbiranje obvestil še poteka," je povedal Tomaž Tomaževic.

Policisti so kraj zavarovali in začeli izvajati prve nujne ukrepe za izsleditev storilca. Trenutno poteka ogled kraja kaznivega dejanja, kriminalisti pa vodijo intenzivno kriminalistično preiskavo za ugotovitev vseh okoliščin kaznivega dejanja zoper življenje in telo.

Zaradi ogleda je zaprt izvoz Brdo iz avtoceste v smeri prvega semaforiziranega križišča z Brdnikovo ulico in obratno. Voznike prosijo, da upoštevajo navodila policistov in uporabijo alternativne poti.

Foto: David Florjančič