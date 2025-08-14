Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K., STA

Na Hrvaškem pri 29-letnem Slovencu odkrili laboratorij za gojenje konoplje

Konoplja | Foto Varaždinska policijska uprava

Foto: Varaždinska policijska uprava

Policija je v torek v Varaždinu priprla 29-letnega državljana Slovenije, potem ko so v njegovem vozilu odkrili indijsko konopljo. Preiskali so tudi njegovo počitniško hišo na Hrvaškem in našli okoli osem kilogramov te rastline in nezakonit laboratorij za njeno gojenje, so danes sporočili z varaždinske policijske uprave.

Policisti so v torek okoli 18.30 v Varaždinu ustavili tovorno vozilo, ki ga je vozil 29-letni državljan Slovenije. Pri pregledu notranjosti vozila so opazili dele rastline, podobne indijski konoplji.

Voznika so pridržali ter nato preiskali vozilo in počitniško hišo, ki jo uporablja na Hrvaškem.

Med preiskavo so našli več vrečk s posušeno zeleno rastlinsko snovjo, podobno konoplji, skupne teže približno 8.200 gramov. Prav tako so odkrili popolnoma opremljen nezakonit laboratorij za gojenje indijske konoplje – med drugim okoli 50 LED-svetilk in celoten prezračevalni sistem.

Našli so tudi več mobilnih telefonov in dokumentacijo z navodili za gojenje konoplje.

Zaradi suma nezakonite proizvodnje in trgovine z drogami so proti njemu vložili kazensko ovadbo in ga priprli.

