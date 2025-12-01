Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Ponedeljek,
1. 12. 2025,
19.02

Osveženo pred

42 minut

Kranj policija pogrešana

Ponedeljek, 1. 12. 2025, 19.02

42 minut

Pogrešana je 15-letna Maja. Prosijo za pomoč.

Pogrešana | Nazadnje je bila videna danes, 1. decembra 2025, okoli 11. ure v okolici Kranja. | Foto PU Kranj

Nazadnje je bila videna danes, 1. decembra 2025, okoli 11. ure v okolici Kranja.

Foto: PU Kranj

Policisti Policijske postaje Kranj so bili danes okoli 17. ure obveščeni o pogrešani osebi: 15-letni Maji Šunkar iz okolice Kranja. Vse, ki imate o izgubljeni osebi kakršnekoli informacije, prosijo za pomoč.

Maja Šunkar je visoka približno 175 centimetrov, suhe postave, svetlo zelenih oči ter dolgih rjavih las. Nazadnje je bila videna danes, 1. decembra 2025, okoli 11. ure v okolici Kranja.

Ker z do zdaj izvedenimi ukrepi oseba ni bila najdena, javnost naprošajo za informacije. "Naprošamo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na Policijsko postajo Kranj na telefon 04/233 64 00 ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200," so navedli kranjski policisti. 

Kranj policija pogrešana
