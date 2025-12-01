Pogrešana je 15-letna Maja. Prosijo za pomoč.

Policisti Policijske postaje Kranj so bili danes okoli 17. ure obveščeni o pogrešani osebi: 15-letni Maji Šunkar iz okolice Kranja. Vse, ki imate o izgubljeni osebi kakršnekoli informacije, prosijo za pomoč.

Maja Šunkar je visoka približno 175 centimetrov, suhe postave, svetlo zelenih oči ter dolgih rjavih las. Nazadnje je bila videna danes, 1. decembra 2025, okoli 11. ure v okolici Kranja.

Ker z do zdaj izvedenimi ukrepi oseba ni bila najdena, javnost naprošajo za informacije. "Naprošamo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na Policijsko postajo Kranj na telefon 04/233 64 00 ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200," so navedli kranjski policisti.