V času, ko družbena omrežja obvladujejo algoritmi in bogate korporacije, Jay Graber ponuja alternativo. Kot izvršna direktorica decentraliziranega omrežja Bluesky gradi platformo, ki vrača moč uporabnikom in postavlja temelje za bolj demokratičen digitalni prostor. Prizadeva si ponovno definirati koncept družbenih omrežij, s čimer izziva velikane, kot sta omrežje X (nekdanji Twitter) in Meta (Facebook, Instagram, Threads).

Družbeno omrežje Bluesky je nastalo leta 2019 kot projekt znotraj Twitterja pod okriljem takratnega izvršnega direktorja Jacka Dorseyja. Ko se je danes 34-letna Američanka Jay Graber leta 2021 pridružila podjetju, je hitro spoznala, da mora Bluesky, če želi izpolniti svoje poslanstvo, ustvariti protokol, ločen od katerekoli posamezne korporacije, in ohraniti neodvisnost od Twitterja. Uspelo ji je izpogajati odcepitev Blueskyja kot ločene družbe za javno korist z začetnim financiranjem Twitterja v višini 13 milijonov dolarjev (približno 11,2 milijona evrov).

Ta poteza se je izkazala kot ključna za njegov obstoj. Ko je tehnološki milijarder Elon Musk leta 2022 za 44 milijard dolarjev (38 milijard evrov) kupil Twitter (zdaj X), je bil Bluesky že pravno zaščiteno in neodvisno podjetje. Medtem ko je X pod novim lastnikom šel skozi burne spremembe imena in politike moderiranja, je Bluesky postal zatočišče za milijone nezadovoljnih uporabnikov omrežja X.

Po komercialnem zagonu februarja 2024 je platforma dobesedno eksplodirala. Danes ima več kot 40 milijonov registriranih uporabnikov in okoli 3,5 milijona dnevno aktivnih, kar je sicer še vedno bistveno manj od 560 milijonov uporabnikov platforme X. A Graber počasnejša rast števila uporabnikov ne vznemirja. Pravi, da ti rastejo v valovih, v vsaki fazi rasti pa se oblikujejo nove skupnosti. Letos so zabeležili deset milijonov na novo registriranih uporabnikov.

Kaj Bluesky dela drugače?

Jedro platforme je AT Protocol (Authenticated Transfer Protocol) – odprtokodna tehnologija, na kateri je platforma zgrajena. Ta omogoča prenosljivost identitete med aplikacijami, prilagodljive algoritme – uporabniki lahko izbirajo ali ustvarijo lastne filtre – in decentralizirano moderiranje, kjer pravila oblikujejo skupnosti.

Graber Bluesky opisuje kot platformo, ki se ne ukloni interesom kapitala. "Naš cilj je zgraditi sistem, ki ne bo podvržen muhavosti enega lastnika ali korporacije," opozarja.

"Kar se je zgodilo Twitterju, se nam ne more zgoditi na enak način," je Graber pojasnila v televizijskem intervjuju za CNBC. Sistem je po njenih trditvah zasnovan tako, da lahko uporabniki izberejo lastne algoritme za razvrščanje vsebin in teoretično svoje podatke in sledilce prenesejo v drugo aplikacijo, zgrajeno na istem protokolu, če jim ni všeč smer, v katero gre Bluesky.

Bluesky ponuja tudi bolj prijazno izkušnjo kot omrežje Mastodon, a še vedno ohranja odprtost. Mastodon je bolj radikalno decentraliziran, medtem ko X ostaja pod popolnim nadzorom korporacije.

Od kriptovalut do družbenih omrežij

Graber je diplomirala na interdisciplinarnem programu Univerze v Pensilvaniji, ki preučuje, kako se tehnološke inovacije prepletajo s kulturo, politiko in etiko. Pred Blueskyjem je kot mlajša razvijalka delala pri projektu kriptovalut Zcash, kasneje pa ustanovila podjetje Happening. To je razvijalo aplikacijo za dogodke, katere cilj je bil pomagati skupnostim pri organizaciji in povezovanju prek skupnih izkušenj.

V primerjavi z drugimi izvršnimi direktorji Silicijeve doline, ki vodijo večje platforme družbenih medijev in so vsi milijarderji, je premoženje Graber zelo skromno. Ocenjujejo ga od 2,95 milijona do pet milijonov dolarjev (4,3 milijona evrov), kar je večinoma odvisno od njenega deleža v podjetju Bluesky. Njen delež v podjetju in njena letna plača nista javni podatek. V začetku letošnjega leta je bila vrednost Blueskyja ocenjena na približno 700 milijonov dolarjev (605 milijonov evrov), poroča Business Insider.

Njen oče je matematik s švicarskimi koreninami, mati pa Kitajka.

Kritično razmišljanje v času umetne inteligence

Graber opozarja, da tehnologija ne sme nadomestiti človeške presoje. "Umetna inteligenca lahko avtomatizira veliko nalog, a če svoje razmišljanje popolnoma prepustimo zunanjim izvajalcem, rezultat ne bo dovolj dober. Ne morete odločanja prepustiti algoritmom – kontekst in človeška presoja sta ključna," je za Business Insider opozorila Graber.

Medtem ko Bluesky uporablja umetno inteligenco za pomoč pri moderiranju vsebin, Graber poudarja, da človeškega razmišljanja ne smemo prepustiti izključno strojem. "Če ne veste, kako je videti dobra programska koda ali dobro pisanje, ne boste mogli oceniti, kaj umetna inteligenca sploh ustvari," poudarja Graber. Mlade spodbuja, naj razvijajo kritično mišljenje in temeljne veščine, namesto da se slepo zanašajo na tehnologijo.