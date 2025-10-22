Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Sreda,
22. 10. 2025,
4.00

Osveženo pred

6 ur, 23 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Facebook Twitter omrežje X Instagram propaganda Vladimir Putin Vojna v Ukrajini Ukrajina Rusija

Sreda, 22. 10. 2025, 4.00

6 ur, 23 minut

Skrivnostna mladenka iz Rusije, na katero zelo računa Vladimir Putin

Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Maria Dudko | Maria Dudko vodi ekipo več kot 30 vplivnežev, ki na družbenih omrežjih hvalijo Rusijo. | Foto Instagram / Maria Dudko

Maria Dudko vodi ekipo več kot 30 vplivnežev, ki na družbenih omrežjih hvalijo Rusijo.

Foto: Instagram / Maria Dudko

Širši javnosti neznana 30-letna Rusinja Marija Dudko je ključna operativka projekta, ki ga je manj kot leto dni pred ruskim napadom na Ukrajino z odlokom ustanovil ruski predsednik Vladimir Putin. Marija Dudko vodi ekipo večinoma tujih vplivnežev, ki Rusijo na družbenih omrežjih milijonom svojih sledilcev v drugih državah predstavljajo kot obljubljeno deželo, pri tem pa v številnih primerih ne razkrivajo, da njihove objave neposredno ali posredno financira oziroma jih mora odobriti Kremelj. Ko se je razvedelo, kdo vse sodeluje v propagandni kampanji, so s spletne strani agencije, ki jo vodi Dudkova, izginila imena vseh vplivnežev, ki hvalijo Rusijo.

Ruski predsednik Vladimir Putin je 17. maja 2021, dobrih devet mesecev pred ruskim napadom na Ukrajino, z odlokom ustanovil Predsedniško fundacijo za kulturne iniciative (PKFI).

Zadnjica, Rusija
Novice Ruski propagandi o razgaljeni svetlolaski nasedajo tudi Slovenci

PKFI glede na uraden opis na spletni strani Kremlja zagotavlja nepovratna sredstva kulturnim in kreativnim projektom, ki jih izvajajo komercialne in neprofitne organizacije ter samostojni podjetniki. Ustvarjalci vsebin morajo za pridobitev nepovratnih sredstev Rusijo predstavljati kot "državo, ki gradi dobre partnerske odnose z drugimi državami, zagovarja tradicionalne vrednote ter je dobra soseda, ki spore rešuje po mirni poti".

Ruski predsednik Vladimir Putin si svet že od začetka vojne v Ukrajini prizadeva prepričati, da želi Rusija napetosti rešiti po mirni poti. Medtem na Ukrajino tako rekoč vsako noč dežujejo ruski droni in rakete. | Foto: Guliverimage Ruski predsednik Vladimir Putin si svet že od začetka vojne v Ukrajini prizadeva prepričati, da želi Rusija napetosti rešiti po mirni poti. Medtem na Ukrajino tako rekoč vsako noč dežujejo ruski droni in rakete. Foto: Guliverimage

A kot opozarjajo pri portalu United24 Media, so pravi nameni projekta PKFI predvsem propagandni in imajo natanko določene cilje.

Napad na Ukrajino je nekaj običajnega, z Rusijo pa moramo spet biti prijatelji

Za domače rusko občinstvo pod mecenstvom PKFI tako nastajajo predvsem projekti, ki poveličujejo ruski napad na Ukrajino in normalizirajo priključitev okupiranih ukrajinskih regij Rusiji.

Tuje občinstvo - predvsem v Evropi in ZDA - pa je medtem tarča vsebin, ki mednarodno skupnost na različne načine spodbujajo k otoplitvi oziroma normalizaciji odnosov z Rusijo. 

Rusija, heker, propaganda
Novice Razkriti pravi cilji ruske operacije Resnica, ki ima lovke tudi v Sloveniji

Propaganda brez meja

Eden od kronskih draguljev Putinove iniciative je agencija za odnose z javnostmi Brez meja (Bezgranični po rusko ali Limitless po angleško), ki jo je ustanovila in jo vodi 30-letna širši javnosti neznana Rusinja Marija Dudko.

Ta je pravnica iz Moskve, ki je v preteklosti kot piarovka delala za več poslancev ruskega parlamenta, zdaj pa kot vodja agencije Brez meja vleče niti v ozadju propagandne operacije, v kateri sodeluje več kot 30 tujih spletnih vplivnežev, ki na svojih profilih na družbenih omrežjih Rusijo predstavljajo kot obljubljeno deželo.

Marija Dudko vodi ekipo vplivnežev z milijoni sledilcev, sama pa ima razmeroma skromno digitalno občinstvo. Na družbenem omrežju Instagram ji, na primer, sledi manj kot 500 uporabnikov. | Foto: Instagram / Maria Dudko Marija Dudko vodi ekipo vplivnežev z milijoni sledilcev, sama pa ima razmeroma skromno digitalno občinstvo. Na družbenem omrežju Instagram ji, na primer, sledi manj kot 500 uporabnikov. Foto: Instagram / Maria Dudko

Mednarodna ekipa, ki ljubi Rusijo

Pod okriljem agencije za odnose z javnostmi deluje 36 posameznikov in posameznic iz držav, kot so Italija, Francija, Nemčija, ZDA, Peru, Iran, Kitajska, Japonska, Mehika in druge, ki Rusijo večinoma prek potovalnih reportaž v obliki objav na družbenih omrežjih promovirajo na Instagramu, YouTubu, TikToku, X (nekdanjem Twitterju) in drugih spletnih platformah.

Olena Zelenska
Novice Ženi Zelenskega očitajo, da je kupila pregrešno drag avto: kaj vse je narobe s to zgodbo? #video

Nekateri od njih v Rusijo zgolj redno potujejo, a živijo v drugih državah, drugi pa so se v Rusijo tudi preselili, njihove vsebine pa temeljijo predvsem na tem, kakšno je življenje v Rusiji. 

Zastavonoša promocijskih operacij agencije Brez meja je italijanski glasbenik Lorenzo Bagnati, ki ima med vsemi sodelujočimi vplivneži daleč največ sledilcev, in sicer kar 4,3 milijona na vseh družbenih omrežjih. V Rusiji je živel do leta 2021, še zdaj pa jo redno obiskuje. | Foto: Limitless / Bezgranichnye Zastavonoša promocijskih operacij agencije Brez meja je italijanski glasbenik Lorenzo Bagnati, ki ima med vsemi sodelujočimi vplivneži daleč največ sledilcev, in sicer kar 4,3 milijona na vseh družbenih omrežjih. V Rusiji je živel do leta 2021, še zdaj pa jo redno obiskuje. Foto: Limitless / Bezgranichnye

Vplivneži, ki delajo z agencijo Limitless oziroma Brez meja, imajo na vseh platformah skupno več milijonov sledilcev, njihovo občinstvo pa so v veliki večini uporabniki in uporabnice družbenih omrežij v državah Zahoda, med katerimi v mnogo primerih prednjačijo mlajše demografske skupine.

Marija Dudko se hvali, da imajo vplivneži, ki sodelujejo z njeno agencijo, na vseh platformah več kot 25 milijonov sledilcev. Ta zemljevid je danes že izbrisan s spletne strani agencije Brez meja. | Foto: Posnetek zaslona Marija Dudko se hvali, da imajo vplivneži, ki sodelujejo z njeno agencijo, na vseh platformah več kot 25 milijonov sledilcev. Ta zemljevid je danes že izbrisan s spletne strani agencije Brez meja. Foto: Posnetek zaslona

"Rusija je najboljša država, v kateri sem kadarkoli živela"

Ob tem, da predstavljajo ruske znamenitosti in družbo, nekateri delujejo tudi kot politični komentatorji.

Ena od bolj znanih, Američanka z ruskimi koreninami Alexandra Jost, ki se na družbenem omrežju X predstavlja kot Saša spoznava Rusijo (Sasha Meets Russia), redno kritizira Evropo in ZDA ter za vojno v Ukrajini obtožuje napadeno državo. Večkrat je tudi zapisala, da se v Rusiji živi bolje kot v vseh drugih državah na svetu.

Čeprav trdi, da ni plačana propagandistka, temveč svoje zapise in videoposnetke objavlja zgolj iz ljubezni do Rusije, je prikrila dejstvo, da ji je ruska državna televizija RT za objave, ki poveličujejo Rusijo, v letu 2024 mesečno v povprečju plačevala skoraj dva tisoč evrov (vir).

Plačila je sicer prejemalo še več tujih in domačih vplivnežev, ki so sodelovali z RT in Rusijo na podoben način promovirali predvsem občinstvu v Evropi in ZDA. 

Rusija, Propaganda, Kremelj
Novice Razkrita tajna ruska medijska operacija z milijoni za vplivneže: ti trdijo, da ne vedo nič

Ni znano, kaj dobijo za svoje objave, jasno pa je, da jih odobrijo v Kremlju

Po navedbah portala United24 je za zdaj nemogoče ugotoviti, kakšno kompenzacijo za svoje promocijske objave o Rusiji prejemajo tuji vplivneži, ki sodelujejo z agencijo Marije Dudko.

Kristalno jasno je sicer, da vsi mednarodni vplivneži, ki delujejo pod okriljem agencije Brez meja, na družbenih omrežjih objavljajo sporočila, ki so jih odobrile ruske oblasti, saj gre za projekt, ki deluje v sklopu Putinove PKFI, s tem pa so vsaj posredni upravičenci do financiranja, ki ga prek fundacije prejema Marija Dudko, so še zapisali. 

Ko se je začelo poročati o agenciji Brez meja, je seznam njenih vplivnežev izginil

Agencija Brez meja je po tem, ko so na njene dejavnosti in povezanost z ruskimi oblastmi opozorili nekateri mediji, s spletne strani odstranila seznam tujih vplivnežev, ki sodelujejo z njo. 

Agencija Marie Dudko je v ponedeljek potiho izbrisala seznam vplivnežev, s katerimi sodeluje. | Foto: Posnetek zaslona Agencija Marie Dudko je v ponedeljek potiho izbrisala seznam vplivnežev, s katerimi sodeluje. Foto: Posnetek zaslona

Alexandra 'Saša' Jost, upravljavka profilov Saša spoznava Rusijo, je na družbenem omrežju X v ponedeljek celo zatrdila, da sploh še nikoli ni slišala za agencijo Brez meja oziroma Limitless.

Njeno ime je sicer še vedno navedeno na seznamu ustvarjalcev vsebin, do katerega je še vedno mogoče dostopati prek platforme Wayback Machine, ki arhivira spletne strani. Internetni raziskovalci so obenem izbrskali fotografijo, na kateri nosi majico z imenom agencije Brez meja. Kasneje je tudi sama priznala, da so jo povabili na izlet po Rusiji, a zatrdila, da za to ni bila plačana.

Facebook Twitter omrežje X Instagram propaganda Vladimir Putin Vojna v Ukrajini Ukrajina Rusija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.