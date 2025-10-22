Skrivnostna mladenka iz Rusije, na katero zelo računa Vladimir Putin

Širši javnosti neznana 30-letna Rusinja Marija Dudko je ključna operativka projekta, ki ga je manj kot leto dni pred ruskim napadom na Ukrajino z odlokom ustanovil ruski predsednik Vladimir Putin. Marija Dudko vodi ekipo večinoma tujih vplivnežev, ki Rusijo na družbenih omrežjih milijonom svojih sledilcev v drugih državah predstavljajo kot obljubljeno deželo, pri tem pa v številnih primerih ne razkrivajo, da njihove objave neposredno ali posredno financira oziroma jih mora odobriti Kremelj. Ko se je razvedelo, kdo vse sodeluje v propagandni kampanji, so s spletne strani agencije, ki jo vodi Dudkova, izginila imena vseh vplivnežev, ki hvalijo Rusijo.

Ruski predsednik Vladimir Putin je 17. maja 2021, dobrih devet mesecev pred ruskim napadom na Ukrajino, z odlokom ustanovil Predsedniško fundacijo za kulturne iniciative (PKFI).

PKFI glede na uraden opis na spletni strani Kremlja zagotavlja nepovratna sredstva kulturnim in kreativnim projektom, ki jih izvajajo komercialne in neprofitne organizacije ter samostojni podjetniki. Ustvarjalci vsebin morajo za pridobitev nepovratnih sredstev Rusijo predstavljati kot "državo, ki gradi dobre partnerske odnose z drugimi državami, zagovarja tradicionalne vrednote ter je dobra soseda, ki spore rešuje po mirni poti".

Ruski predsednik Vladimir Putin si svet že od začetka vojne v Ukrajini prizadeva prepričati, da želi Rusija napetosti rešiti po mirni poti. Medtem na Ukrajino tako rekoč vsako noč dežujejo ruski droni in rakete. Foto: Guliverimage

A kot opozarjajo pri portalu United24 Media, so pravi nameni projekta PKFI predvsem propagandni in imajo natanko določene cilje.

Napad na Ukrajino je nekaj običajnega, z Rusijo pa moramo spet biti prijatelji

Za domače rusko občinstvo pod mecenstvom PKFI tako nastajajo predvsem projekti, ki poveličujejo ruski napad na Ukrajino in normalizirajo priključitev okupiranih ukrajinskih regij Rusiji.

Tuje občinstvo - predvsem v Evropi in ZDA - pa je medtem tarča vsebin, ki mednarodno skupnost na različne načine spodbujajo k otoplitvi oziroma normalizaciji odnosov z Rusijo.

Propaganda brez meja

Eden od kronskih draguljev Putinove iniciative je agencija za odnose z javnostmi Brez meja (Bezgranični po rusko ali Limitless po angleško), ki jo je ustanovila in jo vodi 30-letna širši javnosti neznana Rusinja Marija Dudko.

Ta je pravnica iz Moskve, ki je v preteklosti kot piarovka delala za več poslancev ruskega parlamenta, zdaj pa kot vodja agencije Brez meja vleče niti v ozadju propagandne operacije, v kateri sodeluje več kot 30 tujih spletnih vplivnežev, ki na svojih profilih na družbenih omrežjih Rusijo predstavljajo kot obljubljeno deželo.

Marija Dudko vodi ekipo vplivnežev z milijoni sledilcev, sama pa ima razmeroma skromno digitalno občinstvo. Na družbenem omrežju Instagram ji, na primer, sledi manj kot 500 uporabnikov. Foto: Instagram / Maria Dudko

Mednarodna ekipa, ki ljubi Rusijo

Pod okriljem agencije za odnose z javnostmi deluje 36 posameznikov in posameznic iz držav, kot so Italija, Francija, Nemčija, ZDA, Peru, Iran, Kitajska, Japonska, Mehika in druge, ki Rusijo večinoma prek potovalnih reportaž v obliki objav na družbenih omrežjih promovirajo na Instagramu, YouTubu, TikToku, X (nekdanjem Twitterju) in drugih spletnih platformah.

Nekateri od njih v Rusijo zgolj redno potujejo, a živijo v drugih državah, drugi pa so se v Rusijo tudi preselili, njihove vsebine pa temeljijo predvsem na tem, kakšno je življenje v Rusiji.

Zastavonoša promocijskih operacij agencije Brez meja je italijanski glasbenik Lorenzo Bagnati, ki ima med vsemi sodelujočimi vplivneži daleč največ sledilcev, in sicer kar 4,3 milijona na vseh družbenih omrežjih. V Rusiji je živel do leta 2021, še zdaj pa jo redno obiskuje. Foto: Limitless / Bezgranichnye

Vplivneži, ki delajo z agencijo Limitless oziroma Brez meja, imajo na vseh platformah skupno več milijonov sledilcev, njihovo občinstvo pa so v veliki večini uporabniki in uporabnice družbenih omrežij v državah Zahoda, med katerimi v mnogo primerih prednjačijo mlajše demografske skupine.

Marija Dudko se hvali, da imajo vplivneži, ki sodelujejo z njeno agencijo, na vseh platformah več kot 25 milijonov sledilcev. Ta zemljevid je danes že izbrisan s spletne strani agencije Brez meja. Foto: Posnetek zaslona

"Rusija je najboljša država, v kateri sem kadarkoli živela"

Ob tem, da predstavljajo ruske znamenitosti in družbo, nekateri delujejo tudi kot politični komentatorji.

Ena od bolj znanih, Američanka z ruskimi koreninami Alexandra Jost, ki se na družbenem omrežju X predstavlja kot Saša spoznava Rusijo (Sasha Meets Russia), redno kritizira Evropo in ZDA ter za vojno v Ukrajini obtožuje napadeno državo. Večkrat je tudi zapisala, da se v Rusiji živi bolje kot v vseh drugih državah na svetu.

Sunny autumn day in Moscow 🍂

lucky to be living here 🇷🇺 pic.twitter.com/wYefYNTUR1 — Sasha Meets Russia (@sashameetsrus) September 30, 2025

Čeprav trdi, da ni plačana propagandistka, temveč svoje zapise in videoposnetke objavlja zgolj iz ljubezni do Rusije, je prikrila dejstvo, da ji je ruska državna televizija RT za objave, ki poveličujejo Rusijo, v letu 2024 mesečno v povprečju plačevala skoraj dva tisoč evrov (vir).

Plačila je sicer prejemalo še več tujih in domačih vplivnežev, ki so sodelovali z RT in Rusijo na podoben način promovirali predvsem občinstvu v Evropi in ZDA.

Ni znano, kaj dobijo za svoje objave, jasno pa je, da jih odobrijo v Kremlju

Po navedbah portala United24 je za zdaj nemogoče ugotoviti, kakšno kompenzacijo za svoje promocijske objave o Rusiji prejemajo tuji vplivneži, ki sodelujejo z agencijo Marije Dudko.

Kristalno jasno je sicer, da vsi mednarodni vplivneži, ki delujejo pod okriljem agencije Brez meja, na družbenih omrežjih objavljajo sporočila, ki so jih odobrile ruske oblasti, saj gre za projekt, ki deluje v sklopu Putinove PKFI, s tem pa so vsaj posredni upravičenci do financiranja, ki ga prek fundacije prejema Marija Dudko, so še zapisali.

Ko se je začelo poročati o agenciji Brez meja, je seznam njenih vplivnežev izginil

Agencija Brez meja je po tem, ko so na njene dejavnosti in povezanost z ruskimi oblastmi opozorili nekateri mediji, s spletne strani odstranila seznam tujih vplivnežev, ki sodelujejo z njo.

Agencija Marie Dudko je v ponedeljek potiho izbrisala seznam vplivnežev, s katerimi sodeluje. Foto: Posnetek zaslona

Alexandra 'Saša' Jost, upravljavka profilov Saša spoznava Rusijo, je na družbenem omrežju X v ponedeljek celo zatrdila, da sploh še nikoli ni slišala za agencijo Brez meja oziroma Limitless.

Njeno ime je sicer še vedno navedeno na seznamu ustvarjalcev vsebin, do katerega je še vedno mogoče dostopati prek platforme Wayback Machine, ki arhivira spletne strani. Internetni raziskovalci so obenem izbrskali fotografijo, na kateri nosi majico z imenom agencije Brez meja. Kasneje je tudi sama priznala, da so jo povabili na izlet po Rusiji, a zatrdila, da za to ni bila plačana.