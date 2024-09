Ameriškemu medijskemu podjetju so Rusi na milijone evrov plačevali za objavljanje videoposnetkov v podporo ponovni izvolitvi Donalda Trumpa za predsednika ZDA in kritike ameriške vojaške pomoči Ukrajini. Podjetje je ustvarjanje vsebin naročalo nekaterim znanim ameriškim desničarskim mnenjskim voditeljem in vplivnežem, zamolčalo pa naj bi jim podatek, od kod prihaja denar, s katerim jih plačujejo. Nekateri so za posamezen videoposnetek prejeli tudi 90 tisoč evrov.

Skoraj devet milijonov evrov oziroma 9,7 milijona ameriških dolarjev sta uslužbenca ruskega medija RT, ki je pod neposrednim nadzorom Kremlja, prek fiktivnih podjetij v več državah sveta prelila na račun medijske družbe s sedežem v ameriški državi Tennessee.

Kanal Tenet Media na YouTubu v zadnjem obdobju pogosto objavlja vsebine, ki so kritične do kandidatke za predsednico ZDA in aktualne ameriške podpredsednice Kamale Harris. Bližajo se namreč predsedniške volitve, naročniki videoposnetkov za Tenet Media pa naj bi si močno želeli, da na njih zmaga Donald Trump. Foto: Posnetek zaslona

Cilj Konstantina Kalašnikova, znanega tudi kot Kostja, in Elene Afanasjeve je bil vplivati na javno mnenje v ZDA pred novembrskimi predsedniškimi volitvami tako, da bi več možnosti za izvolitev imel Donald Trump, podpora nadaljnji ameriški vojaški pomoči Ukrajini pa bi upadla.

To razkriva pravkar odpečatena obtožnica, ki je bila v New Yorku vložena proti državljanoma Rusije. Celotno besedilo obtožnice je na voljo na tej povezavi.

Udrihali po demokratskih politikah in politikih ter branili Donalda Trumpa

Čeprav ameriško medijsko podjetje v obtožnici ni poimenovano, je glede na opis dejavnosti podjetja in odziv določenih vpletenih oseb na vsebino obtožnice jasno, da gre za družbo Tenet Media, ki sta jo ustanovila in vodila ameriška konservativna vplivnica Lauren Chen in njen mož Liam Donovan. Chenova je v preteklosti pisala tudi kolumne za ruski medij RT.

Biografija Lauren Chen na spletni strani ruskega medija RT Foto: Posnetek zaslona

Podjetje Tenet Media je na istoimenskem kanalu na YouTubu novembra lani začelo objavljati videoposnetke, katerih produkcijo je naročalo nekaterim znanim ameriškim desničarskim mnenjskim voditeljem, samooklicanim političnim analitikom in vplivnežem, kot so Dave Rubin, Benny Johnson, Tim Pool.

Gre za posameznike, ki imajo prek vseh družbenih omrežij skupno na milijone sledilcev in predvsem v ameriški družbenomedijski sferi veljajo za vplivnejše konservativne glasove. Gre tudi za osebe, ki jim kritiki pogosto očitajo, da se stališča, ki jih prenašajo v eter, nekoliko prepogosto skladajo s stališči Putinovega režima.

Tim Pool, na primer, je še pred nekaj tedni v kamero oznanjal, da je "Ukrajina največji sovražnik Združenih držav Amerike", in napačno trdil, da se je vojna v Ukrajini začela zato, ker je Ukrajina razstrelila plinovod Severni tok (to se je zgodilo šele sedem mesecev po ruski invaziji, ali je bila res vpletena Ukrajina, pa še ni uradno potrjeno, op. p.):

Tim Pool hysterically banging table shouting UKRAINE IS THE ENEMY OF THIS COUNTRY



He didn’t know he was working for a company that took $10 million USD in black bag payments from Russia guys. Horrible coincidence. We’ve all been there pic.twitter.com/bGz0jHrOnD — Drew Pavlou 🇦🇺🇺🇸🇺🇦🇹🇼 (@DrewPavlou) September 5, 2024

Na kanalu Tenet Media je bilo od novembra lani objavljenih skoraj dva tisoč videoposnetkov, ki so skupaj zbrali več kot 16 milijonov ogledov. Zvečine je šlo za vsebine, katerih avtorji so bili kritični do politik aktualne predsedniške administracije v ZDA, stališč ameriške demokratske stranke ter problematik in idej, ki veljajo za liberalno-progresivne.

Videoposnetki so predstavljali tudi konservativne poglede na aktualne dogodke v ZDA in po svetu ter v bran vzeli oziroma podporo izkazovali nekdanjemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu, ki se bo na novembrskih volitvah ponovno potegoval za sedež v Ovalni pisarni.

Po prepričanju ameriških obveščevalcev si Rusi močno želijo, da bi na predsedniških volitvah v ZDA zmagal Donald Trump, ki ni naklonjen pošiljanju vojaške pomoči v Ukrajino oziroma trdni podpori, ki jo Kijevu pri obrambi pred Rusijo izraža Washington. Foto: Guliverimage

Ustanovitelja podjetja sta vedela, da sodelujeta z Rusi, a sta ustvarjalcem vsebin to prikrivala

Konstantin Kalašnikov in Elena Afanasjeva, uslužbenca ruske RT, sta bila aktivno vključena v izbiranje tem in produkcijo videoposnetkov, ki jih je kanal Tenet Media objavljal na YouTubu, a sta se ustvarjalcem vsebin predstavljala in z njimi komunicirala z uporabo lažnih imen, je razvidno iz obtožnice.

Ustvarjalcem videoposnetkov so kot vir financiranja kanala Tenet Media – za svoje delo so bili zelo dobro plačani, nekateri so za posamezni videoposnetek prejeli tudi 90 tisoč evrov (sto tisoč dolarjev) oziroma 360 tisoč evrov za štiri posnetke mesečno – predstavili lažnega zasebnega vlagatelja z imenom Eduard Grigoriann.

Lažni življenjepis Eduarda Grigorianna, ki so ga prejeli ustvarjalci vsebin za Tenet Media:

Foto: Posnetek zaslona

Ustanovitelja podjetja Tenet Media sta po navedbah v obtožnici sicer vedela, da v resnici sodelujeta z Rusi. Preiskovalci so namreč pridobili tudi dostop do zasebnih komunikacij med Chenovo in Donovanom ter zgodovino njunega spletnega iskanja.

V komunikacijah sta sponzorje kanala na YouTubu večkrat naslavljala z "Rusi", eden od njiju pa je, ko med pogovorom z Rusoma v aplikaciji Discord med poizvedovanjem o zapoznelem plačilu ni dobil takojšnjega odgovora, na Googlu iskal "trenutna ura v Moskvi". Izvedel je, da je bila ura nekaj čez četrto zjutraj, ko sta Kalašnikov in Afanasjeva najverjetneje še spala.

Plačila za ustvarjalce vsebin so bila družbi Tenet Media nakazana prek več fiktivnih podjetij s sedeži na Češkem, v Veliki Britaniji, Združenih arabskih emiratih in na Mavriciju.

Pred tedni je vpil, da bi se morali vsi opravičiti Rusiji, zdaj pa se razglaša za žrtev in Putina označuje za izmečka

Na obtožnico proti ruskima državljanoma in razkritje, da so bili v resnici plačani z ruskim denarjem, so se že odzvali nekateri desničarski komentatorji, ki so sodelovali pri pripravi vsebin za kanal Tenet Media.

Tim Pool, ki je Ukrajino še pred tedni razglašal za največjo sovražnico ZDA in dejal, da bi se morali vsi opravičiti Rusiji, je na svojem profilu na družbenem omrežju X zapisal, da je žrtev zavajanja in dodal, da je "Putin izmeček, Rusija pa je zanič".

My statement regarding allegations and the DOJ Indictment



Should these allegations prove true, I as well as the other personalities and commentators were deceived and are victims. I cannot speak for anyone else at the company as to what they do or to what they are instructed… — Tim Pool (@Timcast) September 4, 2024

Benny Johnson je prav tako zapisal, da so on in drugi ustvarjalci vsebin žrtve domnevnega zavajanja in da se bo lahko vsak, ki bo trdil drugače, pogovarjal z njegovimi odvetniki.

Tudi Dave Rubin je na omrežju X zapisal, da je žrtev zavajanja in da o domnevni goljufivi dejavnosti ni vedel ničesar.

Komentator Matt Christiansen je na platformi pojasnil, da mu nikoli nihče ni odrejal, o čem naj govori v svojih videoposnetkih, in da se s tem tako ali tako nikoli ne bi strinjal.

Lauren Chen in Liam Donovan, ustanovitelja družbe Tenet Media, se na obtožnico še nista odzvala.