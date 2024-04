V zadnjih dneh se je prek (pro)ruskih spletnih kanalov tudi med Slovence in Slovenke prikradla fotografija, za katero podporniki Rusije trdijo, nekateri tudi z zelo vulgarnimi izrazi, da prikazuje 22-letno hči umrlega ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega na gala dogodku na veleposlaništvu Ukrajine v Združenih državah Amerike. Nasprotniki Rusije medtem trdijo, da gre za Putinovo domnevno ljubico. Gre sicer za popolni izmišljotini – ugotovili smo namreč, da je fotografija stara več kot šest let, nastala pa je v hotelu v Sankt Peterburgu.

Fotografija s pripisom, da je na njej pomanjkljivo oblečena Daša Navalna, hči Alekseja Navalnega, ki je 16. februarja v še vedno nepojasnjenih okoliščinah umrl v zaporniški koloniji v Rusiji, je po ruskih in proruskih kanalih v komunikacijski aplikaciji Telegram in ruskih propagandnih medijih, ki so nastali po invaziji Ukrajine (primer), množično začela krožiti pred nekaj dnevi, nato je preskočila na družbeno omrežje X, nekdanji Twitter, in ni trajalo dolgo, da so jo začeli širiti tudi slovenski profili:

Ena od objav na slovenskem delu družbenega omrežja X s propagandno vsebino z ruskih in proruskih spletnih kanalov. Foto: X / Posnetek zaslona

Fotografijo so nato z drugačnimi opisi začeli deliti tudi nekateri uporabniki družbenega omrežja Twitter, ki podpirajo Ukrajino oziroma nasprotujejo režimu Vladimirja Putina. Nekdo z vzdevkom Jack Ryan, na primer, trdi, da je razgaljena ženska na fotografiji v resnici Jekaterina oziroma Katja Mizulina, znana tudi kot "Putinova Barbika", s katero naj bi se romantično zapletel Vladimir Putin:

Jekaterina Mizulina je 39-letna umetnostna zgodovinarka in vodja tako imenovane Lige za varen internet, ruske paradržavne agencije, ki oblastem pomaga pri izvajanju cenzure. Foto: posnetek zaslona

Kaj je mogoče odkriti z orodji za prepoznavo fotografij? Da sta zgornji objavi lažni, ob tem pa še marsikaj drugega.

Prav sicer nimajo ne eni ne drugi. Na zgornji fotografiji namreč ni niti hči ruskega opozicijskega voditelja niti Putinova domnevna ljubica, prav tako pa fotografija ni nastala na "nekakšni družabni prireditvi" na veleposlaništvu Ukrajine v ZDA, temveč v Rusiji. Obenem ne gre za novejšo fotografijo.

Če fotografijo analiziramo s katerim od orodij za prepoznavo fotografij – uporabimo lahko Google Lens, vtičnike za brskalnike, kot je Search by Image, ali celo ruski Yandex –, lahko ugotovimo, da fotografija po spletu kroži že vsaj od začetka leta 2018.

Januarja tistega leta je bila objavljena na ruskem forumu yaplakal.com, kjer so jo uporabniki sicer uporabili za pisanje žaljivk in vulgarnih komentarjev:

Na forumu Yaplakal so zvečine ruski uporabniki pred več kot šestimi leti ocenjevali izključno videz in modni stil izpostavljene osebe na fotografiji, niso pa preveč razpravljali o tem, za koga gre. Foto: posnetek zaslona

Fotografijo je s pripisom, da je na njej Svetlana Glebova, članica združenja frizerjev in kozmetologov Sankt Peterburga, mednarodno priznana stilistka in umetnostna kritičarka, decembra 2018 na takrat še Twitterju objavil uporabnik z vzdevkom @ViktoriyaDombro:

Fotografiji nista z istega dogodka, skoraj nedvomno pa prikazujeta isto osebo. Foto: posnetek zaslona

Da je ženska, ki na fotografiji kaže zelo razgaljen hrbet in del zadnjice, res Svetlana Glebova, zgolj sodeč po zgornji objavi ni mogoče ugotoviti, saj na levi fotografiji ne nosi enake obleke kot na desni. Toda obstaja še fotografija Glebove z istega dogodka, na kateri nosi isto obleko in na kateri je tudi razviden njen obraz. Našel jo je ruski iskalnik Yandex:

Svetlana Glebova ima na tej fotografiji enako obleko in enake uhane kot na fotografiji, za katero ruski podporniki trdijo, da v resnici prikazuje Dašo Navalno. Foto: posnetek zaslona

Gre sicer tudi za fotografijo, ki jo je Svetlana Glebova sama objavila na svojem profilu na družbenem omrežju Facebook (vir).

Ne v ZDA, fotografija je bila posneta v Rusiji

Do zdaj je bilo torej ugotovljeno, da fotografija ni nedavna, saj je nastala že pred več kot šestimi leti, in da na njej ni Daša Navalna na gala dogodku na veleposlaništvu Ukrajine v ZDA (ali Jekaterina Mizulina kje drugje), temveč skoraj zagotovo ruska frizerka in stilistka Svetlana Glebova.

Toda z orodji za prepoznavo fotografij in nekaj preiskovalnega dela je mogoče ugotoviti tudi, kje je fotografija, s katero javno mnenje na družbenih omrežjih manipulirajo podporniki Rusije, najverjetneje res nastala.

Na podlagi izvornega prizora razgaljenega hrbta svetlolase Rusinje smo namreč našli še dve fotografiji, na katerih nosi črno obleko z zelo globokim izrezom. Ena druščino s prvotne fotografije prikazuje iz nekoliko drugačnega zornega kota, druga pa prikazuje Glebovo v razkošnem salonu z lestenci.

Prva fotografija je bila s spleta sicer že izbrisana, ker je gostovala na servisu Imgur, ki je pred časom odstranil vse vsebine, ki so tako ali drugače spominjale na pornografijo, toda na spletu se je ohranila njena predogledna sličica (thumb), ki nam je bila v veliko pomoč. Foto: Posnetek zaslona / IMGUR / Yandex / X

Obe fotografiji sta nam lahko v izredno pomoč pri določanju lokacije nastanka prvotno sporne fotografije.

Če orodje za prepoznavanje fotografij osredotočimo zgolj na del zgornje desne fotografije, ki prikazuje lestence, steno in sedežne garniture, nam bodo tako rekoč vsi iskalniki, ki dajo kaj nase, povedali, da gre za salon oziroma del preddverja hotela Hilton Saint Petersburg ExpoForum v Sankt Peterburgu v Rusiji:

Fotografija istega prostora na portalu za iskanje namestitev Booking.com Foto: Posnetek zaslona / Booking

A tu se podobnosti oziroma kar enakosti še ne končajo. V preddverju hotela Hilton Saint Petersburg ExpoForum, kjer je tudi stopnišče, je na stenah tak vzorec:

Prepoznaven vzorec v hotelu v Sankt Peterburgu, ki se pojavi tudi na fotografijah svetlolaske z razgaljenim hrbtom in delom zadnjice. Foto: Posnetek zaslona / Booking

Enak vzorec pa najdemo tudi v ozadju fotografije, na kateri je Svetlana Glebova in za katero podporniki Putinovega režima trdijo, da v resnici prikazuje Dašo Navalno na nedavnem dogodku na veleposlaništvu Ukrajine v ZDA:

Brez dvoma sta zgornja in spodnja fotografija nastali na istem kraju. Foto: Yandex / Posnetek zaslona

Enake podrobnosti kot na fotografiji, s katero se hotel Hilton Saint Petersburg ExpoForum oglašuje na spletu, najdemo tudi na izvirni fotografiji. Ujemajo se okrasni stebri, okenski paneli in celo rumena barva poslopja na drugi strani okenskih stekel:

Ujemanj je več, med drugim so si na obeh fotografijah zelo podobna tudi tla. Foto: Booking.com / Yandex / X

Dvome o tem, kdo je na fotografijah ter kdaj in kje so nastale, sicer razblinijo fotografije z dogodka, ki jih je Svetlana Glebova septembra 2017 sama objavila na svojem profilu na Facebooku:

Kliknite na fotografijo za ogled profila Svetlane Glebove na Facebooku. Foto: Svetlana Glebova / Facebook

Ni prvič, da je bila fotografija istega nekoliko preveč razgaljenega hrbta zlorabljena za politično obračunavanje

Kot je še mogoče ugotoviti s pomočjo orodij za prepoznavanje fotografij, je tudi že februarja 2019 na družbenem omrežju Twitter nekdo uporabil enako fotografijo in v ruskem jeziku pripisal, da je "komisarka za pravice otrok v ruski avtonomni republiki Baškortostan in koordinatorka stranke Združena Rusija na gala dogodek s predsednikom Baškortostana prišla z 'golo ritjo'."

Уполномоченный по правам ребёнка в республике Башкортостан и координатор партийного проекта Единой России «Крепкая семья» пришла на торжественный прием к главе Республики Башкортостан с голой попой pic.twitter.com/pveMOmU06Y — Алексея убил путин (@xyepu) February 9, 2019

Bržkone je šlo za poskus blatenja oziroma obračunavanja z Mario-Lvovo Belovo, ki je bila takratna komisarka za pravice otrok v Baškortostanu, od leta 2021 pa to funkcijo opravlja na ravni celotne države, saj jo je ruski predsednik Vladimir Putin takrat imenoval za članico svojega kabineta in ji dodelil funkcijo predsednikove komisarke za pravice otrok.

Mednarodno kazensko sodišče v Haagu je marca lani sicer izdalo nalog za aretacijo Belove in (Vladimirja Putina) zaradi njene domnevne vloge v deportacijah ukrajinskih otrok v Rusijo.