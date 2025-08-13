Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Sreda,
13. 8. 2025,
10.25

Osveženo pred

4 minute

Ljubljana trgovina kavarna Bavarski dvor prenova pekarna Žito

Sreda, 13. 8. 2025, 10.25

4 minute

Zaradi prenove zapirajo priljubljeno pekarno Žito na Bavarskem dvoru

Avtor:
A. P. K.

Prenovljeno pekarno naj bi predvidoma spet odprli 1. septembra.

Prenovljeno pekarno naj bi predvidoma spet odprli 1. septembra.

Foto: Siol.net

Priljubljena pekarna Žito na Bavarskem dvoru v Ljubljani bo do konca avgusta zaprta zaradi prenovitvenih del.

Poslovalnica Žito na Bavarskem dvoru, kjer delujeta pekarna in kavarna, bo svoja vrata za kupce zaradi prenove poslovalnice zaprla 15. avgusta.

Prenova priljubljene pekarne in kavarne v Ljubljani bo po njihovih ocenah predvidoma trajala do 31. avgusta, 1. septembra pa naj bi pekarna v prenovljenih prostorih za kupce spet odprla svoja vrata. Kupce Žita v vmesnem času vabijo na preostale lokacije v mestu.

Ljubljana trgovina kavarna Bavarski dvor prenova pekarna Žito
