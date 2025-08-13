Priljubljena pekarna Žito na Bavarskem dvoru v Ljubljani bo do konca avgusta zaprta zaradi prenovitvenih del.

Poslovalnica Žito na Bavarskem dvoru, kjer delujeta pekarna in kavarna, bo svoja vrata za kupce zaradi prenove poslovalnice zaprla 15. avgusta.

Prenova priljubljene pekarne in kavarne v Ljubljani bo po njihovih ocenah predvidoma trajala do 31. avgusta, 1. septembra pa naj bi pekarna v prenovljenih prostorih za kupce spet odprla svoja vrata. Kupce Žita v vmesnem času vabijo na preostale lokacije v mestu.