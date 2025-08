Kaj se dogaja z legendarnima veleblagovnicama sredi Ljubljane?

Maxi in Nama, dve znameniti veleblagovnici v središču Ljubljane, bosta doživeli preobrazbo. Z novima najemnikoma, ki bosta zavzela večinski del prodajnega prostora, bosta znova zaživeli jeseni. Podrobnosti še ne razkrivajo, znano je le, da bo modni trgovec Peek&Cloppenburg v Maxiju vrata odprl enkrat jeseni, novi najemnik v Nami pa septembra.

V Maxiju bo po junijskem odhodu dolgoletnega najemnika Modiane in velikih težavah z onesnaženjem vodovodnega omrežja jeseni zaživela modna trgovina Peek&Cloppenburg, ki je že dolgo prisotna v nakupovalnem središču Supernova na Rudniku. Po naših informacijah bodo novi najemniki kupcem v treh etažah ponudili nekoliko spremenjen koncept trgovine, ki ga že poznajo v evropskih prestolnicah.

"Ta bo kupcem zagotovil privlačno ponudbo z namenom razvoja Maximarketa kot nakupovalne destinacije," sporočajo iz Mercatorja, ki je lastnik veleblagovnice. Pred jesenskim odprtjem bodo prostore obnovili in jih prilagodili specifičnim potrebam modnega trgovca. Točen datum odprtja še ni znan.

Foto: Bojan Puhek

Nama z novo ponudbo vrata odpira septembra

Potem ko je družba Nama za letos jeseni napovedovala enoletno popolno zaprtje veleblagovnice zaradi temeljite arhitekturne prenove, ki naj bi jo spremenila v sodobno nakupovalno in družabno središče z modnimi, gastronomskimi in drugimi vsebinami, so načrte očitno spremenili.

Pritličje, prvo, drugo in tretje nadstropje bodo oddali podjetju Morgan Finance SL, ki ga je pred dvema mesecema ustanovila češka delniška družba Morgan Finance, a. s. Ta je bila do konca letošnjega maja prek družbe Montecristo SL tudi lastnica verige trgovin Modiana, a jo je prodala podjetju Nexus Vogue Limited iz Hongkonga. Kljub menjavi lastništva je v poslovnem registru Ajpes kot direktor Montecrista SL še vedno naveden italijanski podjetnik Piofrancesco Borghetti.

Lastništvo novoustanovljenega podjetja Morgan Finance SL, ki bo torej novi najemnik prostorov v Nami, je pred slabim mesecem v celoti prešlo v roke Francesce Borghetti, ki je po naših informacijah hči Piofrancesca Borghettija. Ali bo v Nami zaživela Modiana ali katerakoli druga modna trgovina, nam ni uspelo izvedeti.

Foto: STA

Predvidoma 25. avgusta se bo začela delna prenova veleblagovnice, kupcem bodo vrata znova odprli enkrat septembra. Bosta pa ves čas normalno delovala četrto nadstropje, kjer sta trgovina Kristal in urarstvo Dragar, ter peto nadstropje, kjer domuje Baby Center.