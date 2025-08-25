Legendarni Anglež dal vedeti, kaj ga je zmotilo glede Benjamina Šeška

Ko se je slovenski nogometni zvezdnik Benjamin Šeško preselil v Manchester, je vstopil v povsem novo dimenzijo. Na Otoku je kot eden dražjih napadalcev v ligi deležen ogromne pozornosti, pod drobnogledom se je znašel tudi po nastopu proti Fulhamu . United znova ni dosegel želenega rezultata, v Londonu (1:1) je izpustil iz rok zmago, Šeško pa je zaman čakal na podaje, po katerih bi se lahko znašel v resnejši priložnosti. O tem in še čem je spregovoril legendarni Anglež Rio Ferdinand, svoje pa je pridodal še Šeškov trener Rubin Amorim.

Pričakovanja so velika. Ogromna, največja. Pač v skladu z veličino enega najbolj priljubljenih in prepoznavnih nogometnih klubov na svetu. Rdeči vragi resda že dolgo ne spadajo med angleško elito, a se na vse kriplje trudijo, da bi se kar najhitreje vrnili tja, kjer so vrsto let kraljevali in podirali mejnike. Sezona 2025/26 je tako na Old Traffordu označena kot prelomnica.

Verjamejo, da bi lahko Manchester United s prevetreno zasedbo, zlasti napadalnim trojcem, za katerega je odštel kar 200 milijonov evrov, sestavljajo pa ga Brazilec Matheus Cunha, Kamerunec Bryan Mbeumo in Slovenec Benjamin Šeško, znova našel stik z najboljšimi, se za začetek vrnil v Evropo, nato pa še proti angleškemu vrhu. Pričakovanja so velika, a tisto, kar so za zdaj iztržili na začetku sezone, nudi bistveno manj zadovoljstva.

''Začeli bomo dosegali zadetke, saj si priigramo veliko priložnosti. To pa je v tem trenutku tudi najbolj pomembno,'' ostaja Ruben Amorim kljub temu, da je United na dveh tekmah osvojil le točko, optimist. Foto: Reuters

Čeprav trener Rubin Amorim vztrajno pojasnjuje, kako je igra v tem trenutku bistveno boljša od rezultata, tako da bi lahko United, če bo v kratkem izboljšal učinkovitost, kmalu zašel na pot stare slave, se glede tega, do kod so sploh zmožni poseči njegovi varovanci, postavlja še ogromno vprašanj.

"Šeško potrebuje čas"

Ko je United po uvodnem porazu proti Arsenalu (0:1) ostal brez tako želene zmage še v gosteh pri Fulhamu (1:1), so se pojavili novi dvomi. Rdeči vragi so resda pokazali več, Matheus Cunha je v dvoboj vstopil imenitno in mešal štrene obrambni vrsti, Bruno Fernandes je zastreljal 11-metrovko, v 58. minuti pa se je Unitedu po avtogolu gostiteljev že nasmihala zmaga, ki bi vodstvu rdečih vragov, pa tudi milijonski rdeči vojski navijačev po vsem svetu, pomenila ogromno.

Razočaranje Patricka Dorguja, Aydena Heavena in Benjamina Šeška po zapravljenem vodstvu Manchester Uniteda v Londonu. Foto: Reuters

Ko pa je United povedel, takrat je bil že v igri tudi Benjamin Šeško, ki je tako debitiral na prvem svojem otoškem gostovanju, rdečih vragov skorajda ni bilo več za prepoznati. "To je bil zahteven dvoboj. Ko smo povedli z 1:0, smo se preveč povlekli nazaj in skušali zadržati vodstvo. A tega nismo bili zmožni napraviti. Kot ekipa bomo morali v tem smislu še dozoreti," je po remiju, s tem pa tudi prvi točki Uniteda v tej sezoni, povedal portugalski strateg.

Fulham je takrat začutil priložnost, v 73. minuti izenačil na 1:1, navijači Uniteda pa so se lahko spomnili na bridke izkušnje številnih razočaranj iz zadnjih sezon. Na lestvici so daleč od vrha, za nameček pa se je v sivino moštva po vstopu v igro vklopil še Šeško. Ni si priigral resnejše priložnosti, proti vratom Fulhama ni sprožil niti enega strela, kar je za napadalca njegovega kalibra frustrirajoče. S svojo predstavo ni prepričal javnosti. Znova je prejel eno nižjih ocen v svojem moštvu, a mu je po tekmi stopil v bran trener.

Benjamin Šeško si za svojo predstavo, skupaj s sodnikovim podaljškom je na zelenici prebil 43 minut, ni prislužil visokih ocen. Foto: Reuters

"Šeško potrebuje čas. Ni lahko s klopi vstopiti v igro, ko poteka tekma tako hitro. Uči se še in prilagaja, saj imajo tekme v Angliji hitrejši ritem od tistih, ki jih je bil vajen v nemški bundesligi. Vseeno je nekajkrat dobro sodeloval s soigralci," je o 22-letnemu Slovencu spregovoril Amorim.

Ferdinand o "zverini" Šešku in soigralcih

Rio Ferdinand je bil svojčas vajen spremljati Manchester United na višjih mestih. Foto: Reuters Šeško se je po odmevnem prestopu na Old Trafford znašel pod ogromnim drobnogledom otoške javnosti, temu primerno pa se iz tekme v tekmo stopnjuje pritisk, zlasti v obdobju, ko Posavec še ni našel poti, kako spraviti žogo v mrežo tekmeca. O pritisku, kateremu si izpostavljen, ko nosiš dres Uniteda, lahko ogromno pove Rio Ferdinand. Ko je nekdanji angleški reprezentant nosil dres Manchester Uniteda (2002 – 2014), je bilo v angleškem nogometu marsikaj drugače.

Takrat so bili rdeči vragi, ki jih je vodil Alex Ferguson, nesporni vladarji otoških zelenic. Lovorike so osvajali kot po tekočem traku, dosegali imenitne rezultate tudi v Evropi, Ferdinand pa je v zlati generaciji rdečih vragov predstavljal vlogo nepogrešljivega obrambnega stebra. Z Unitedom je osvojil kar šest angleških naslovov, po njegovem odhodu, poslovil se je kmalu po trenerju Fergusonu, pa so rdeči vragi začeli izgubljati tako moč kot tudi ugled.

Ferdinandu tako ni lahko, ko spremlja predstave nekdanjega kluba, ki niso tako bleščeče kot takrat, ko je sam nastopal na Old Traffordu. Kot strokovni komentator si je z zanimanjem ogledal tudi srečanje v Londonu, po katerem je iskal razloge za neprepričljivo predstavo tako Uniteda kot tudi Šeška. Slovenski napadalec v 38 minutah, ki jih je prebil na igrišču, ni niti enkrat ustrelil na vrata tekmeca.

Benjamin Šeško na gostovanju pri Fulhamu ni sprožil niti enkrat na vrata londonskega kluba. Foto: Reuters

Ferdinand verjame, da krivda ne leži zgolj v 22-letnemu Radečanu, ampak tudi pri njegovih soigralcih. Prepričan je namreč, kako bi moral United večkrat z dolgimi podajami iskati Šeška in mu s tem ponuditi priložnost, da se kosa z branilci Fulhama. Slednji pa so bili v drugem polčasu že kar utrujeni, saj jim je zlasti Cunha povzročal obilico težav.

"Vem, kako zahtevno je igrati na Craven Cottagu. A, če imaš na voljo takšnega igralca kot je Šeško, visokega 195 cm, torej pravo 'zverino', bi moral razmišljati o tem, da bi spravil žogo do njega," je Ferdinand prepričan, da bi lahko šele v tem primeru angleška javnost prejela tehten odgovor na vprašanje, kaj sploh pričakovati od Šeška.

Zvezdniški trojček rdečih vragov, ki so United stali 200 milijonov evrov, še čaka na prve zadetke v tej sezoni. Foto: Guliverimage

Verjame pa tudi, da bi lahko nekdanji napadalec Leipziga v tem primeru še izdatneje namučil branilce Fulhama, ki so bili po 65 in 70 minutah že pošteno utrujeni. Zato ga je najbolj zmotilo, da je žoga krožila drugje, ne pa v smeri prvega slovenskega nogometaša, ki je oblekel dres Manchester Uniteda. Šeškovim soigralcem tako svetuje, kako mu lahko v bodoče pomagajo s tem, da ga večkrat zaposlijo z uporabnimi podajami.

Sledi izziv v ligaškem pokalu

Šeško je po selitvi na Otok vstopil v igro dvakrat zapored s klopi za rezervne igralce. Kdaj bo dočakal trenutek, ko bo začel dvoboj od prve minute? Nova priložnost se mu obeta med tednom, ko se bo United v angleškem ligaškem pokalu pomeril s četrtoligašem, članom tekmovanja League Two, Grimsby Town. Glede na nekoliko lažjega tekmeca je večja tudi priložnost, da bi kot rdeči vrag dočakal prvi zadetek. Ravno zadetki pa so tisto, kar napadalcem najbolj krepi samozavest.

Čez dva tedna čaka Benjamina Šeška že uvodni kvalifikacijski spopad s Švedsko v boju za SP 2026. Foto: Guliverimage

Naslednji izziv, vsaj kar se tiče premier league, čaka Šeška prihodnji konec tedna, ko na Old Trafford prihaja Burnley, nato pa po sobotni tekmi sledi vrnitev v Slovenijo. Sledita namreč še kako pomembna septembrska nastopa za reprezentanco v kvalifikacijah za SP 2026 proti Švedski in Švici. Šeško je bil v zadnjih letih vajen, da je prihajal na reprezentančni zbor dobre volje. Tudi zaradi bolj ali manj redne strelske forme. Bo podobno tudi tokrat? Na voljo ima še dve priložnosti. Grimsby Town in Burnley.