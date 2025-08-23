Trener Manchested Uniteda Ruben Amorim bi lahko mladega slovenskega napadalca Benjamina Šeška v nedeljo prvič, odkar se je preselil na Otok, poslal v ogenj od prve minute. Strateg rdečih vragov pred gostovanjem pri Fulhamu ne skriva navdušenja nad Slovencem. "Še boljši je, kot sem si mislil," odmevajo besede Portugalca, s katerimi je Šešku podal ogromen kompliment.

Manchester Unitedu se je pridružil šele pred dvema tednoma, prejšnjo nedeljo že debitiral za rdeče vrage, ko je vstopil v igro v 65. minuti derbija z Arsenalom (0:1), zdaj pa bi lahko Benjamin Šeško, slovenski rekorder, kar zadeva najdražje nogometne prestope vseh časov, in novopečeni as enega najbolj priljubljenih klubov na svetu, prvič nastopil za novega delodajalca od prve minute.

V nedeljo bo United ob 17.30 gostoval pri londonskem Fulhamu, navijači rdečih vragov pa v napadu pričakujejo vse tri največje poletne okrepitve. Brazilca Matheusa Cunho, Kamerunca Bryana Mbeumba in Slovenca Benjamina Šeška!

Šešku želi pomagati, da bo miren in sproščen

Ruben Amorim je na tekmi prvega kroga proti Arsenalu poslal Šeška v igro v 65. minuti. Foto: Guliverimage Sodeč po zadnjih pohvalah, ki jih je 22-letni Radečan prejel s strani trenerja, bi se lahko Šeško dejansko v nedeljo znašel v udarni enajsterici Uniteda. "To je tako vznemirljivo. Rad vem vse o igralcih, si ogledam njihove videoposnetke in skušam o njih prejeti vse možne informacije, nato pa si želim še potrditve. Menim, da je Šeško še boljši, kot sem si mislil," je portugalski strateg nad tem, kar je videl v zadnjih dveh tednih pri Slovencu, povsem očaran.

V pogovoru za Sky Sports je še poudaril, da bo moral biti v prihodnje čim bolj previden, da bi lahko Šeško pri Unitedu ohranil mirnost in užival v svojih igrah. "Je resnično obseden z nogometom. Naš napadalec bo še vrsto let (pogodbo ima sklenjeno do leta 2030, op. p.), zato mu moramo to vsaditi v glavo in mu pomagati, da se umiri ter sprosti," bo skušal narediti vse, kar je v njegovi moči, da se slovenski reprezentant čim hitreje in kar najbolje privadi na novo okolje. Podobno razmišlja tudi o preostalih poletnih okrepitvah, tako Cunhi in Mbeumu kot tudi Diegu Leonu, ki je Šešku odstopil svojo številko 30.

Ozračje v klubu na visoki ravni

Man Utd bo prve točke v tej sezoni napadal v nedeljo na gostovanju v Londonu pri Fulhamu. Foto: Guliverimage Prepričan je, da bodo letošnje okrepitve predstavljale temelj boljšega in uspešnejšega Uniteda v prihodnosti. Delni razlog za optimizem mu je podala že zadnja predstava na Old Traffordu proti Arsenalu, na kateri je bila igra bistveno boljša od rezultata (0:1).

"V prejšnji sezoni me je pošteno skrbelo, ko so se bližale tekme, zdaj pa sem navdušen in je vse drugače. V prejšnji sezoni smo skupaj marsikaj pretrpeli, a nas je to povezalo. Zdaj je stanje duha na res visoki ravni. Ko čutiš, da ekipa igra dobro, postaneš bolj samozavesten. Tako lahko igraš bolj sproščeno in si zaradi tega srečnejši. Če pa si srečen, je tvoje življenje lepše iz dneva v dan," je poudaril Amorim, ki bo tako prve točke v sezoni iskal v nedeljo v gosteh pri Fulhamu.

Kot kaže, si bo to prizadeval s Šeškom v začetni enajsterici, Slovenec pa se bo trudil, da prvič, odkar nosi dres Uniteda, zatrese mrežo tekmeca. Trenerja je že navdušil, zdaj bo skušal še navijače Uniteda in otoško javnost.