Na Letališču Ljubljana so danes pozdravili milijontega potnika v letošnjem letu. Mejnik so dosegli nekaj tednov prej kot lani, kar je po navedbah družbe Fraport Slovenija rezultat nenehnih prizadevanj za nadaljnjo rast prometa in krepitev povezljivosti. Pričakujejo, da bodo v tem letu skupno oskrbeli več kot 1,5 milijona potnikov.

Številko milijon je zaokrožila potnica na letu družbe KLM v Amsterdam, so sporočili iz Fraporta. Pred vzletom so ji podarili brezplačni vozovnici prevoznika KLM za let v Amsterdam, za vse potnike srečnega leta pa so v terminalu pripravili sladko presenečenje.

Številko milijon je zaokrožila potnica na letu družbe KLM v Amsterdam, so sporočili iz Fraporta. Foto: Fraport Slovenija

Dejstvo, da so milijontega potnika letos sprejeli prej kot lani, po besedah vodje letaliških storitev v Fraportu Slovenija Janeza Krašnje odraža nadaljnjo rast Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana in vse večje zaupanje potnikov v njihove storitve. "Ob rekordnem številu rednih letalskih prevoznikov v tej poletni sezoni, pestri ponudbi rednih in čarterskih destinacij ter ob prihajajoči vzpostavitvi direktnih povezav z Las Palmasom, Manchestrom in Barcelono pričakujemo, da bomo do konca leta uspešno oskrbeli več kot 1,5 milijona potnikov," je dejal.

Foto: Fraport Slovenija

Katere so še, poleg Amsterdama, najbolj obiskane destinacije potnikov Letališča Ljubljana?

Dosego mejnika je pozdravil tudi direktor prodaje za Slovenijo pri Air France in KLM Razvan Radut. "Odkar smo marca vzpostavili povezavo med Amsterdamom in Ljubljano, smo našim potnikom razširili možnosti potovanj. S 300 destinacijami v mreži Air France - KLM lahko potniki uživajo v brezskrbnih globalnih povezavah," je dejal. Dodal je, da bodo lete v Amsterdam podaljšali v zimsko sezono in tako zagotavljali celoletno storitev.

Foto: Fraport Slovenija

Poleg Amsterdama so bile med najbolj obiskanimi destinacijami potnikov Letališča Ljubljana letos do sredine avgusta Istanbul, London, Frankfurt in Zürich. Med čarterskimi destinacijami pa so si potniki največkrat izbrali Hurgado, Antalijo, Tunizijo, Rodos in Sharm el Sheikh.

V obdobju od januarja do konca julija so sicer na ljubljanskem letališču zabeležili več kot 870.000 potnikov, kar predstavlja sedem odstotkov več kot v enakem obdobju lani.

Obetajo se tri nove direktne povezave

Tri nove direktne povezave se obetajo z vzpostavitvijo zimskega voznega reda, ki bo v veljavi od konca oktobra 2025 do konca marca 2026. Družba AirBaltic, ki iz Ljubljane leti v Rigo, bo še pred jesenskimi šolskimi počitnicami vzpostavila povezavo do Kanarskega otoka Gran Canaria, nizkocenovni prevoznik EasyJet bo poleg letov v London nudil tudi lete v Manchester, od konca novembra naprej pa bo mogoče z Letališča Ljubljana direktno poleteti tudi v Barcelono z letalsko družbo Vueling, so našteli v Fraportu.

Nizkocenovni prevoznik Transavia pa bo konec oktobra ukinil let med Amsterdamom in Ljubljano. Letalska družba je odpovedala vse lete po 30. oktobru in začasno ustavila prodajo vozovnic za to progo, poroča portal Ex-Yu Aviation, ki se mu ta poteza ne zdi presenetljiva, saj je KLM konec marca uvedel dnevne lete na tej progi. Število letov med Amsterdamom in Ljubljano naj bi se v času zimskega voznega reda kljub umiku Transavie po navedbah portala povečalo za 120 odstotkov v primerjavi z lani.