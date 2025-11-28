Zaradi gradnje javne infrastrukture v okviru gradnje Atletskega centra Ljubljana bo do predvidoma 12. junija 2026 za ves promet zaprta Goriška ulica med Smrekarjevo in Černetovo ulico, vključno z železniškim prehodom za pešce. Obvoz bo urejen, so sporočili z Mestne občine Ljubljana.

Obvoz bo urejen po Smrekarjevi, Hotimirovi, Aljaževi in Černetovi ulici, je navedla občina, ki vse udeležence v prometu prosi za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

Medtem je že od avgusta zaradi gradnje podhoda in vodovoda v sklopu ureditve atletskega centra do predvidoma 31. maja 2026 vzpostavljena popolna zapora Goriške ulice med Videmsko in Černetovo ulico.

Nov atletski center bo predvidoma obsegal glavni atletski stadion z igriščem za nogomet, atletsko dvorano s krožno atletsko stezo in pomožni atletski stadion z nogometnim igriščem. Predvidena je tudi dvorana za mete (suvanje krogle ter met diska in kopja).