V Zagrebu zabodli redovnico

V Zagrebu so danes popoldne napadli redovnico, po prvih informacijah so jo z ostrim predmetom zabodli v trebuh, je sporočila tamkajšnja policija. Po poročanju spletnega portala net.hr so jo prepeljali v zagrebško bolnišnico Sestre milosrdnice in ni v smrtni nevarnosti.

Redovnico so zabodli zunaj samostana. Po napadu je odšla v samostan, kjer so poklicali zdravniško pomoč.

Podrobnosti o okoliščinah napada za zdaj niso znane, preiskava incidenta poteka, poročajo hrvaški mediji.