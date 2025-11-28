Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Petek,
28. 11. 2025,
19.30

Osveženo pred

15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,27

Natisni članek

Natisni članek
nasilje redovnica Zagreb

Petek, 28. 11. 2025, 19.30

15 minut

V Zagrebu zabodli redovnico

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,27
papež Frančišek, zdravje, nuna, redovnica, Vatikan | Foto Reuters

Foto: Reuters

V Zagrebu so danes popoldne napadli redovnico, po prvih informacijah so jo z ostrim predmetom zabodli v trebuh, je sporočila tamkajšnja policija. Po poročanju spletnega portala net.hr so jo prepeljali v zagrebško bolnišnico Sestre milosrdnice in ni v smrtni nevarnosti.

Redovnico so zabodli zunaj samostana. Po napadu je odšla v samostan, kjer so poklicali zdravniško pomoč.

Podrobnosti o okoliščinah napada za zdaj niso znane, preiskava incidenta poteka, poročajo hrvaški mediji.

Avstrijska policija
Novice Oče sredi ulice zabodel 15-letno hčerko, ki se v bolnišnici bori za življenje
nasilje redovnica Zagreb
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.