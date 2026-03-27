Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. T. K.

Petek,
27. 3. 2026,
10.19

19 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Planica Planica Dražen Petrović Zagreb neurje

Petek, 27. 3. 2026, 10.19

19 minut

Neurje v Zagrebu poškodovalo Draženov dom, dvorano so morali zapreti #video

Avtor:
A. T. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
dvorana dražena petrovića | Foto Zagreb.info

Foto: Zagreb.info

Močno neurje, ki je v četrtek zajelo Hrvaško, je povzročilo precejšnjo škodo tudi v Zagrebu. Med drugim je poškodovalo streho znamenitega košarkarskega centra Dražena Petrovića, kjer je počila kupola, njeni deli pa so padli na parket, poroča hrvaški Index.

Kot poroča Index.hr, dvorana trenutno ni uporabna, saj zaradi poškodb streha zamaka. Do obnove so jo zato zaprli, vsi treningi pa so odpovedani. Posnetek si lahko ogledate TUKAJ. 

Dvorana, poimenovana po legendarnem Draženu Petroviću, je ena najbolj prepoznavnih športnih dvoran v regiji. Odprli so jo leta 1987 ob univerzijadi, sprva se je imenovala Cibonin športni center, od leta 1993 pa nosi ime po pokojnem košarkarskem velikanu.

Danes jo uporablja predvsem Košarkarski klub Cibona, poleg košarke pa gosti številne koncerte in druge dogodke. Poškodba objekta je tako udarec ne le za šport, ampak tudi za kulturno dogajanje v Zagrebu, poroča Index.

Vreme povzroča hude težave tudi v Planici, kjer so zaradi močnega vetra morali spremeniti današnji program.

Planica Planica Dražen Petrović Zagreb neurje
Ekskluzivna ponudba

Modri Fon marca

E-oskrba

