Združene države naj bi priznale ruski nadzor nad Krimom in drugimi okupiranimi ukrajinskimi ozemlji v prizadevanju za dosego dogovora o koncu vojne, poroča britanski The Telegraph. Ponudbo sta v Moskvi Putinu predala odposlanec Steve Witkoff in Trumpov zet Jared Kushner.

Združene države Amerike naj bi bile tik pred tem, da priznajo ruski nadzor nad Krimom in drugimi okupiranimi ukrajinskimi ozemlji, da bi sklenile dogovor za končanje vojne.

Po informacijah časnika The Telegraph je Donald Trump v Moskvo poslal svojega mirovnega odposlanca Stevea Witkoffa in zeta Jareda Kushnerja, da tak dogovor ponudita neposredno ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu.

Trump pripravljen priznati ruski nadzor nad Krimom in okupiranimi ozemlji v Ukrajini

Načrt, ki predvideva priznanje zasedenih ozemelj, naj bi bil izveden kljub pomislekom evropskih zaveznikov Ukrajine. Vir blizu pogajanjem je za časnik dejal: "Postaja vse bolj jasno, da Američanom evropsko stališče ni pomembno. Pravijo, da Evropejci lahko počnejo, kar hočejo."

Putin je v četrtek izjavil, da bo pravno priznanje Krima ter regij Doneck in Lugansk kot ruskega ozemlja eno ključnih vprašanj v pogajanjih o mirovnem načrtu ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Kremelj je v petek sporočil, da je prejel revidiran načrt za končanje vojne, pripravljen po nujnih pogovorih med ukrajinskimi in ameriškimi uradniki v Ženevi pretekli konec tedna.

Podrobnosti mirovnega načrta

Prvotni mirovni načrt v 28. točkah, ki ga je oblikoval Witkoff po pogovorih z ruskimi uradniki, je predvideval ameriško "de facto" priznanje Krima ter regij Doneck in Lugansk. Načrt je predvideval tudi "de facto" priznanje ozemelj pod ruskim nadzorom v regijah Herson in Zaporožje po sklenitvi premirja.

V Ženevi so ukrajinski in ameriški uradniki oblikovali nov načrt z 19. točkami, ki je manj ugoden za Moskvo, vendar naj bi ameriški predlogi priznanja ostali v sporazumu. Kijev ne bi bil prisiljen uradno priznati ruskega nadzora nad ozemlji, ki jih je Rusija nezakonito priključila od leta 2014. Ukrajinska ustava namreč prepoveduje vsakemu predsedniku ali vladi, da bi odstopila ozemlje brez referenduma.

Andrij Jermak bi moral ta konec odpotovati na Florido, kjer bi se dobil z uradniki v Trumpovem kabinetu, a ga je s položaja odnesla preiskava o korupciji v energetiki. Foto: Guliverimage Predvideno je bilo, da bosta Andrij Jermak, donedavni vodja kabineta ukrajinskega predsednika, in Rustem Umerov, njegov svetovalec za nacionalno varnost, ta konec tedna odpotovala na Florido, kjer bi se srečala z ameriškimi uradniki v Trumpovem letovišču Mar-a-Lago. A Jermak je bil zaradi preiskave o korupciji v energetiki danes prisiljen odstopiti.

V intervjuju za The Atlantic je Jermak še pred odstopom dejal: "Noben razumen človek danes ne bi podpisal dokumenta, s katerim bi se odpovedali ozemlju. Dokler je Zelenski predsednik, nihče ne more računati na to, da bomo odstopili ozemlje. Ustava to prepoveduje."

Najbolj sporna vprašanja, vključno s končnimi ozemeljskimi podrobnostmi, naj bi bila rešena šele po osebnih pogovorih med Zelenskim in Trumpom. Ukrajinski predsednik še ni napovedal, kdaj bo odpotoval v Washington ali na Florido.

Evropski odpor in strahovi

Ameriška pripravljenost na priznanje je povzročila zaskrbljenost med evropskimi zavezniki, ki so večkrat poudarili, da ne bodo podprli mirovnega dogovora, ki dovoljuje spreminjanje meja s silo. Po srečanju koalicije voljnih so voditelji izjavili: "Jasno so poudarili načelo, da meja ni dovoljeno spreminjati s silo. To ostaja temeljno načelo za ohranjanje stabilnosti in miru v Evropi in širše."

Evropski proti predlog k prvotnemu načrtu ni predvideval priznanja ruskega nadzora nad ukrajinskimi ozemlji. Predlagal je, da se ozemeljska vprašanja obravnavajo šele po popolnem in brezpogojnem premirju.

Prelom s tradicijo ameriške diplomacije

Do zdaj ZDA in Evropa niso priznale ruskega nadzora nad Krimom, ki ga je Putin nezakonito priključil leta 2014. Priznanje zasedenega ozemlja bi pomenilo prelom z diplomatsko tradicijo, ki bi nagradilo agresorsko državo.

Ukrajina bi se morala umakniti tudi z ozemlja, ki ga Rusija kljub srditim bojem ni uspela zasesti. Foto: Guliverimage V novi strategiji nacionalne varnosti, ki jo je objavil Kremelj, Putin obljublja, da bo v desetih letih okupirana območja v celoti vključil v ruski sistem. Moskva je septembra 2022 razglasila priključitev regij Doneck, Lugansk, Herson in Zaporožje, čeprav jih nikoli ni v celoti osvojila.

Najnovejša razkritja povečujejo strahove v Evropi, da bo Washington Kijevu vsilil kompromisno rešitev za končanje vojne. V zadnjih dneh so v javnost prišli posnetki pogovorov, ki kažejo, da je Trumpov glavni pogajalec Witkoff svetoval ruskim uradnikom, kako pridobiti naklonjenost Bele hiše.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je ob tem dejala: "Združene države nadaljujejo intenzivne pogovore z Rusijo in Ukrajino. Vsako poročanje o teh občutljivih diplomatskih pogovorih je špekulativno, dokler ne pride neposredno od predsednika ali njegove ekipe za nacionalno varnost."