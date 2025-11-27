Putinov mož iz ozadja, ki je povezan s Kijevom

Kiril Dmitrijev se je rodil v Ukrajini, kjer menda še vedno živita njegova starša, a je zvest Rusiji. Vladimir Putin mu je celo zaupal vodenje pogajanj z ZDA o mirovnem načrtu za Ukrajino. Skupaj s Trumpovim posebnim odposlancem Stevom Witkoffom je Dmitrijev sestavil zdaj že razvpiti načrt za mir v 28 točkah.

Pred dnevi je v medije pricurljal ameriški načrt za mir v 28 točkah, ki so ga številni označili kot zahtevo Ukrajini, naj kapitulira pred Rusijo. Avtorja tega načrta, ki je menda zdaj po ameriško-ukrajinskih pogajanjih v Ženevi bolj prilagojen željam Kijeva, sta Trumpov posebni odposlanec za Rusijo Steve Witkoff in Putinov človek Kiril Dmitrijev.

Dmitrijev prvič pod žarometi svetovnih medijev

Svetovni mediji so na Dmitrijeva postali pozorni februarja letos, ko je sodeloval na ameriško-ruskih pogovorih v Riadu v Savdski Arabiji. Dmitrijev, ki je vodja ruskega državnega premoženjskega sklada (RDIF), naj bi si na pogovorih v Riadu prizadeval zlasti za obnovitev gospodarskih stikov med ZDA in Rusijo ter konec ameriških sankcij proti Rusiji.

Ruski predsednik Vladimir Putin je za doseganje rusko-ameriškega zbližanja izbral Dmitrijev verjetno tudi zato, ker ta dobro pozna ZDA in Američane. Dmitrijev, ki se je rodil leta 1975 v Kijevu, je namreč že pri 14. letih iz Kijeva odšel v ZDA - kot eden prvih dijakov na izmenjavi iz Ukrajine, ki je bila tedaj še del komunistične Sovjetske zveze.

Delo za Američane

Študiral je ekonomijo na Univerzi Stanford in kasneje pridobil magisterij poslovne administracije na Harvard Business School. Kot študent se je intenzivno osredotočal na privatizacijo in tržne reforme. V zgodnjem eseju je zapisal, da se želi pripraviti na to, da bo prispeval k procesu reform v Ukrajini, piše nemški medij t-online.

Po študiji je delal za ameriško svetovalno multinacionalno podjetje McKinsey. Ko je delal za to korporacijo, je zelo potoval po svetu – služboval je v Los Angelesu, Moskvi in Pragi. V tem obdobju se je osebno spoznal z vplivnimi ruskimi poslovneži.

Vzpon Dmitrijeva v Moskvi

Leta 1999 je začel delati kot investicijski bankir za Goldman Sachs v New Yorku, a je hitro obupal in se leta 2000 preselil v Moskvo, kjer se je zaposlil v ameriškem skladu, ki je vlagal v Rusijo. Delal je tudi za druge naložbene sklade v Rusiji.

Leta 2011 ga je Kremelj postavil na čelo novoustanovljenega ruskega državnega premoženjskega sklada (RDIF). Pri njegovem vzponu na ta položaj je zagotovo veliko pomagala njegova žena Natalija Popova, ki je dobra prijateljica Katarine Tihonove, hčerke Vladimirja Putina. Obe družini, Dmitrijev in Popova ter Tihonova in njen takrat mož Kiril Šamalov, sta tudi skupaj dopustovali.

Dmitrijev obogati

RDIF je bil namenjen privabljanju tujih naložb v Rusijo. Opazovalci so imeli takrat Dmitrijeva prozahodnega reformatorja. Dmitrijev se je povzpel tudi v nadzorne svete Gazprombank, Rostelecom, Alrosa, Transneft in Ruskih železnic – po mnenju ruskih preiskovalnih novinarjev z letno plačo približno 2 milijona dolarjev.

Glede na raziskavo Fundacije za boj proti korupciji (FBK), ki jo je ustanovil ruski pokojni opozicijski politik Aleksej Navalni, imata Dmitrijev in njegova družina nepremičnine v vrednosti približno 81 milijonov evrov – ne le v Rusiji, temveč tudi v Franciji, Monaku in Dubaju. Fundacija ocenjuje, da je to premoženje nesorazmerno z uradno plačo direktorja RDIF.

Putinov človek za prikrite naloge v ZDA

Med Trumpovim prvim mandatom je Dmitrijev igral prikrito vlogo v odnosih med Washingtonom in Moskvo. Po preiskavah več ameriških medijev se je v letih 2016 in 2017 srečal z ljudmi, ki so blizu ameriškemu predsedniku – vključno z njegovim zetom Jaredom Kushnerjem.

Po začetku ruskega napada na Ukrajino leta 2022 so ZDA uvedle sankcije proti RDIF, vendar niti ZDA niti EU niso uvedle sankcij proti Dmitrijevu osebno.

Dmitrijev predlaga predor do Aljaske

Po poročanju ameriškega medija Bloomberg naj bi prav Dmitrijev prepričal Putina, da se pogajanja o Ukrajini s Trumpom izvede na podlagi poslovnih interesov. Pri tem se je, podobno kot ameriški predsednik, zanašal tudi na obsežne prestižne projekte. Dmitrijev je tako predlagal tudi ogromno predorsko povezavo med Aljasko in Rusijo. Ta ideja očitno kroži znotraj RDIF že leta.

Projekt bi menda stal več sto milijard dolarjev brez kakršnekoli neposredne gospodarske koristi. Obali obeh držav nista povezani z železniškim omrežjem. Za uporabo predora bi bilo treba položiti na tisoče kilometrov železniških tirov.

Njegova starša naj bi še vedno živela v Kijevu

Dmitrijev ima morda tudi osebni interes za hitro premirje. Po poročanju medijev njegova starša še vedno živita v Kijevu, in sicer v okrožju Svjatošin. To okrožje je bilo leta 2022 močno bombardirano, ko je ruska raketa zadela stavbo tik ob njunem stanovanju, še piše t-online.