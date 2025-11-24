Loginova po nizu aretacij zapustila Rusijo

Putinovi nasprotnikom se morajo v Rusiji pogosto soočati z aretacijami. Med znanimi Putinovimi nasprotniki je tudi pevka ruske skupine Stoptime Diana Loginova. Ta je po nizu aretacij v noči na 23. november takoj po izpustitvi iz pripornega centra zapustila Rusijo. Tudi kitarist skupine Aleksander Orlov je odšel iz Rusije.

Diana Loginova in Aleksander Orlov iz Sankt Peterburga sta bila izpuščena po tretji zaporedni aretaciji. Serija preganjanj, ki se je začela sredi jeseni, je postala eden najbolj odmevnih primerov, povezanih z uličnimi glasbeniki v Rusiji, piše norveški medij Barents Observer.

Prva aretacija in druga aretacija

Prvo pridržanje se je zgodilo oktobra letos na postaji podzemne železnice med uličnim koncertom. Glasbenika sta bila obtožena organiziranja množičnih zborovanj državljanov in obsojena na 12–13 dni zapora.

Poleg aretacij je bila Loginova zaradi izvedbe neke protivojne pesmi kaznovana s 30 tisoč rublji denarne kazni. Nato je sodišče dodalo še 13 dni aretacije po členu o malem huliganstvu (zaradi obscenega jezika v izvedeni pesmi).

Tretja aretacija

Po odsluženi drugi kazni je bila 11. novembra sprejeta odločitev o tretji zaporedni aretaciji Loginove in Orlova, spet zaradi organiziranja množičnega zborovanja ljudi. Bobnar skupine Vladislav Leontjev je bil po odsluženi drugi aretaciji izpuščen.

Skupina Stoptime, ki je v Sankt Peterburgu nastopila spomladi in poleti letos, je zaslovela z izvajanjem pesmi ruskih izvajalcev na ulicah, ki so jih oblasti prepoznale kot "tuje agente", zaradi česar je njihovo preganjanje pomembno za celotno rusko ulično glasbeno sceno, še piše Barents Observer.