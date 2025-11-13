Kje je v resnici Vladimir Putin? Tega po novem razkritju ne ve več nihče.

Ruski predsednik Vladimir Putin je v svojih rezidencah po Rusiji zgradil tri tako rekoč enake pisarne, da bi lažje prikrival svojo pravo lokacijo. S pretvarjanjem, da je v svoji pisarni v Moskvi, čeprav je od ruske prestolnice v resnici oddaljen na stotine kilometrov, se naj bi zaradi lastne varnosti in varnosti svoje družine domnevno vse bolj zaskrbljeni ruski predsednik poskušal zaščititi tudi pred napadi ukrajinskih brezpilotnih letal.

Do odkritja, da ima ruski predsednik Vladimir Putin na več lokacijah tri tako rekoč enake pisarne in da le najmanjše podrobnosti razkrivajo, da gre za tri različne prostore in ne samo za enega v Moskvi, se je dokopala preiskovalna skupina Sistema, ki deluje pod okriljem medijske hiše Radio Svoboda.

Trije posnetki, tri na videz iste, a v resnici različne pisarne, trdijo pri Radiu Svoboda. Foto: Radio Svoboda / Sistema

Sistema je analizirala več sto videoposnetkov in fotografij ogromnega številka različnih tiskovnih konferenc, na katerih je Vladimir Putin sedel za domnevno isto mizo v istem prostoru oziroma so na drug način prikazovali Putinovo domnevno predsedniško pisarno v njegovi rezidenci Novo-Ogarevo v predmestju Moskve.

Višina kljuk se v tem primeru ne ujema, pa čeprav v Kremlju trdijo, da sta obe Putinovi tiskovni konferenci potekali v istem prostoru. Foto: Radio Svoboda / Sistema

Ugotovili so, da se določeni elementi prostora, na katere večina opazovalcev ne bi bila pozorna – položaj kljuk, število rež prezračevalnega jaška, višina stenskih obrob – spreminjajo, pa čeprav so v Kremlju v sporočilih za javnost navajali, da so bili videoposnetki oziroma fotografije posneti v njegovi matični pisarni v Moskvi.

Kremelj naj bi javnost glede Putinove lokacije v zadnjih letih po navedbah Sisteme zavajal več stokrat.

Ruski predsednik Vladimir Putin v svoji pisarni v predsedniški rezidenci Novo-Ogarevo 10. junija letos. Toda ali je bil res v Moskvi? Foto: Reuters

Tri predsedniške rezidence, tri pisarne

S primerjanjem javno dostopnih podatkov o Putinovih dnevnih agendah ter z brskanjem po javnih arhivih in spletnih aktivnostih Putinovih najtesnejših sodelavcev, voznikov in drugih spremljevalcev zato z veliko gotovostjo trdijo, da ima ruski predsednik tako rekoč identični pisarni tudi v svoji rezidenci v bližini Sočija na obali Črnega morja in v "utrdbi" sredi gozdov v ruski regiji Valdai, ki leži približno 350 kilometrov severozahodno od Moskve.

Prav v rezidenci v regiji Valdai, znani tudi po nadimku Večerja, naj bi ruski predsednik od začetka vojne v Ukrajini preživel daleč največ časa. Tamkajšnji predsedniški kompleks se namreč nahaja sredi gozdov, na posestvu pa naj bi bili nameščeni tudi sistemi protizračne obrambe Pantsir.

Ruski predsednik Vladimir Putin in indijski predsednik vlade Narendra Modi med srečanjem v Putinovi moskovski rezidenci Novo-Ogarevo, julij 2024. Foto: Reuters

Vladimir Putin se, piše Radio Svoboda oziroma Sistema, namreč vse bolj boji morebitnega ukrajinskega napada z brezpilotnim letalom oziroma dronom. Ukrajina je namreč že dokazala, da lahko njeni udarci dosežejo tudi Moskvo, kjer je Putinova "neuradna" glavna predsedniška rezidenca Novo-Ogarevo. Za uradno rezidenco predsednika Rusije sicer velja Velika Kremeljska palača.

Ruski predsednik po navedbah Sisteme prav zaradi zaskrbljenosti, da bi ga lahko dosegli ukrajinski droni, vse manj časa preživlja tudi v njemu sicer zelo ljubi rezidenci v bližini mesta Soči na obali Črnega morja.

Na območju Valdaja je nameščenih več sistemov protizračne obrambe. Foto: Google Zemljevidi

Vse bolj paranoični predsednik vse bolj spominja na iraškega diktatorja

Konstantin Gaaze, ruski sociolog in poznavalec avtokratskih režimov, je varnostne pomisleke in domnevno preganjavico Vladimirja Putina primerjal z vedenjem Saddama Husseina, nekdanjega iraškega diktatorja, natančneje z zadnjimi leti njegovega režima.

"Kar zadeva skrivnostne rezidence in pisarne ter nasploh ustroj sistema, ki si močno prizadeva zaščititi informacije o lokaciji vrhovnega poglavarja države in njegove družine, bi rekel, da Putin trenutno najbolj spominja na Saddama Husseina. Vse to, kar počne ruski predsednik, zelo spominja na to, kako je živel Hussein," je za Radio Svoboda dejal Gaaze.