Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Četrtek,
13. 11. 2025,
14.29

Osveženo pred

24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Vojna v Ukrajini Vladimir Putin Ukrajina Rusija

Četrtek, 13. 11. 2025, 14.29

24 minut

Kje je v resnici Vladimir Putin? Tega po novem razkritju ne ve več nihče.

Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Vladimir Putin | Ruski predsednik Vladimir Putin naj bi bil vse bolj paranoičen. | Foto Guliverimage

Ruski predsednik Vladimir Putin naj bi bil vse bolj paranoičen.

Foto: Guliverimage

Ruski predsednik Vladimir Putin je v svojih rezidencah po Rusiji zgradil tri tako rekoč enake pisarne, da bi lažje prikrival svojo pravo lokacijo. S pretvarjanjem, da je v svoji pisarni v Moskvi, čeprav je od ruske prestolnice v resnici oddaljen na stotine kilometrov, se naj bi zaradi lastne varnosti in varnosti svoje družine domnevno vse bolj zaskrbljeni ruski predsednik poskušal zaščititi tudi pred napadi ukrajinskih brezpilotnih letal.

Bolezen plinska gangrena
Novice V Ukrajini se širi grozljiva bolezen: "Tega ni videl še noben živ zdravnik"

Do odkritja, da ima ruski predsednik Vladimir Putin na več lokacijah tri tako rekoč enake pisarne in da le najmanjše podrobnosti razkrivajo, da gre za tri različne prostore in ne samo za enega v Moskvi, se je dokopala preiskovalna skupina Sistema, ki deluje pod okriljem medijske hiše Radio Svoboda.

Trije posnetki, tri na videz iste, a v resnici različne pisarne, trdijo pri Radiu Svoboda. | Foto: Radio Svoboda / Sistema Trije posnetki, tri na videz iste, a v resnici različne pisarne, trdijo pri Radiu Svoboda. Foto: Radio Svoboda / Sistema

Sistema je analizirala več sto videoposnetkov in fotografij ogromnega številka različnih tiskovnih konferenc, na katerih je Vladimir Putin sedel za domnevno isto mizo v istem prostoru oziroma so na drug način prikazovali Putinovo domnevno predsedniško pisarno v njegovi rezidenci Novo-Ogarevo v predmestju Moskve. 

Višina kljuk se v tem primeru ne ujema, pa čeprav v Kremlju trdijo, da sta obe Putinovi tiskovni konferenci potekali v istem prostoru. | Foto: Radio Svoboda / Sistema Višina kljuk se v tem primeru ne ujema, pa čeprav v Kremlju trdijo, da sta obe Putinovi tiskovni konferenci potekali v istem prostoru. Foto: Radio Svoboda / Sistema

Ugotovili so, da se določeni elementi prostora, na katere večina opazovalcev ne bi bila pozorna – položaj kljuk, število rež prezračevalnega jaška, višina stenskih obrob – spreminjajo, pa čeprav so v Kremlju v sporočilih za javnost navajali, da so bili videoposnetki oziroma fotografije posneti v njegovi matični pisarni v Moskvi.

Vojna v Ukrajini
Novice Vojna v Ukrajini: je to luč na koncu predora?

Kremelj naj bi javnost glede Putinove lokacije v zadnjih letih po navedbah Sisteme zavajal več stokrat.

Ruski predsednik Vladimir Putin v svoji pisarni v predsedniški rezidenci Novo-Ogarevo 10. junija letos. Toda ali je bil res v Moskvi? | Foto: Reuters Ruski predsednik Vladimir Putin v svoji pisarni v predsedniški rezidenci Novo-Ogarevo 10. junija letos. Toda ali je bil res v Moskvi? Foto: Reuters

Tri predsedniške rezidence, tri pisarne

S primerjanjem javno dostopnih podatkov o Putinovih dnevnih agendah ter z brskanjem po javnih arhivih in spletnih aktivnostih Putinovih najtesnejših sodelavcev, voznikov in drugih spremljevalcev zato z veliko gotovostjo trdijo, da ima ruski predsednik tako rekoč identični pisarni tudi v svoji rezidenci v bližini Sočija na obali Črnega morja in v "utrdbi" sredi gozdov v ruski regiji Valdai, ki leži približno 350 kilometrov severozahodno od Moskve.

Volodimir Zelenski
Novice Stomilijonski škandal pretresa Ukrajino: šok za Zelenskega

Prav v rezidenci v regiji Valdai, znani tudi po nadimku Večerja, naj bi ruski predsednik od začetka vojne v Ukrajini preživel daleč največ časa. Tamkajšnji predsedniški kompleks se namreč nahaja sredi gozdov, na posestvu pa naj bi bili nameščeni tudi sistemi protizračne obrambe Pantsir.

Ruski predsednik Vladimir Putin in indijski predsednik vlade Narendra Modi med srečanjem v Putinovi moskovski rezidenci Novo-Ogarevo, julij 2024. | Foto: Reuters Ruski predsednik Vladimir Putin in indijski predsednik vlade Narendra Modi med srečanjem v Putinovi moskovski rezidenci Novo-Ogarevo, julij 2024. Foto: Reuters

Vladimir Putin se, piše Radio Svoboda oziroma Sistema, namreč vse bolj boji morebitnega ukrajinskega napada z brezpilotnim letalom oziroma dronom. Ukrajina je namreč že dokazala, da lahko njeni udarci dosežejo tudi Moskvo, kjer je Putinova "neuradna" glavna predsedniška rezidenca Novo-Ogarevo. Za uradno rezidenco predsednika Rusije sicer velja Velika Kremeljska palača. 

Ruski predsednik po navedbah Sisteme prav zaradi zaskrbljenosti, da bi ga lahko dosegli ukrajinski droni, vse manj časa preživlja tudi v njemu sicer zelo ljubi rezidenci v bližini mesta Soči na obali Črnega morja.

Na območju Valdaja je nameščenih več sistemov protizračne obrambe. | Foto: Google Zemljevidi Na območju Valdaja je nameščenih več sistemov protizračne obrambe. Foto: Google Zemljevidi

Vse bolj paranoični predsednik vse bolj spominja na iraškega diktatorja

Konstantin Gaaze, ruski sociolog in poznavalec avtokratskih režimov, je varnostne pomisleke in domnevno preganjavico Vladimirja Putina primerjal z vedenjem Saddama Husseina, nekdanjega iraškega diktatorja, natančneje z zadnjimi leti njegovega režima. 

"Kar zadeva skrivnostne rezidence in pisarne ter nasploh ustroj sistema, ki si močno prizadeva zaščititi informacije o lokaciji vrhovnega poglavarja države in njegove družine, bi rekel, da Putin trenutno najbolj spominja na Saddama Husseina. Vse to, kar počne ruski predsednik, zelo spominja na to, kako je živel Hussein," je za Radio Svoboda dejal Gaaze. 

Volodimir Zelenski
Novice EU Ukrajini namenila zajeten znesek denarne pomoči

Vojna v Ukrajini Vladimir Putin Ukrajina Rusija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.