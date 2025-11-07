Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. Ž.

7. 11. 2025,
20.08

Petek, 7. 11. 2025, 20.08

59 minut

Nemški general svari: Putin bi lahko že jutri napadel Nato

A. Ž.

Alexander Sollfrank | Rusija bi lahko obsežen napad na Nato izvedla do leta 2029, že zdaj pa je sposobna izvesti regionalni napad na katero od članic Nata, je prepričan nemški general Alexander Sollfrank. | Foto Guliverimage

Rusija bi lahko obsežen napad na Nato izvedla do leta 2029, že zdaj pa je sposobna izvesti regionalni napad na katero od članic Nata, je prepričan nemški general Alexander Sollfrank.

Foto: Guliverimage

Ruski napad na Nato je mogoč in se lahko zgodi kadarkoli, svari nemški generalporočnik Alexander Sollfrank. Opozarja tudi, da se Rusija poleg konvencionalnih napadov vse bolj zanaša na hibridno vojskovanje, kar vključuje napade z droni, kibernetske napade in sabotaže.

"Glede na trenutne zmogljivosti in bojno moč Rusije bi ta lahko že jutri izvedla majhen, hiter in regionalno omejen napad na ozemlje Nata," je dejal generalporočnik Alexander Sollfrank v intervjuju za Reuters.

Sollfrank: Rusija bi lahko do leta 2029 izvedla obsežen napad

Čeprav je Rusija zaradi vojne v Ukrajini vojaško obremenjena, ima država še vedno dovolj virov za takšno dejanje.

Mokrišče v Latviji
Novice Smrtonosna past za Ruse: nori načrt za obrambo Evrope

Sollfrank, ki vodi nemško združeno operativno poveljstvo, vidi tudi dolgoročno grožnjo. Opozoril je, da bi Rusija lahko do leta 2029 izvedla obsežen napad na Nato, če bo Moskva še naprej širila svoje vojaške zmogljivosti.

Rusija povečuje število vojakov in uvaja hibridno vojskovanje

Po besedah ​​Sollfranka Rusija načrtuje povečanje števila svojih vojakov na 1,5 milijona. Tudi ruske zračne in jedrske sile so kljub izgubam v Ukrajini ostale večinoma nedotaknjene. Prav tako rusko vojaško ladjevje zunaj Črnega morja ni utrpelo večjih izgub.

Nemški kancler Friedrich Merz si je zadal cilj, da bo Nemčija zgradila najmočnejšo konvencionalno vojsko v Evropi. Na fotografiji: Merz v pogovoru s Sollfrankom in vrhovnim poveljnikom nemške vojske, generalom Carstenom Breuerjem (levo). | Foto: Guliverimage

Poleg konvencionalnih napadov se Rusija vse bolj zanaša na hibridno vojskovanje, ugotavlja Sollfrank. To vključuje napade z droni, kibernetske napade in sabotaže.

Ruske grožnje z jedrskim orožjem in izzivanje z droni

"Rusi temu pravijo nelinearno vojskovanje," je pojasnil nemški general. Grožnje z jedrskim orožjem so prav tako del te strategije. Nedavni incidenti z droni v poljskem zračnem prostoru so pokazali, kako Rusija poskuša izzvati Nato.

Vladimir Putin
Novice Putinovo presenečenje: "Evropejci, ste pripravljeni umreti za to mesto?"

Zahodni zavezniki se odzivajo z znatnim povečanjem obrambnih izdatkov. Nemčija namerava do leta 2029 v nemško vojsko vložiti približno 160 milijard evrov in povečati število vojakov za 60 tisoč.

Berlin si prizadeva doseči novi cilj Nata, da se za obrambne izdatke nameni 3,5 odstotka bruto domačega proizvoda, piše nemški Focus.

Nemški vojaki
Novice Nemci vedo: To je država, v kateri moramo ustaviti Ruse
