Smrtonosna past za Ruse: nori načrt za obrambo Evrope

Še zlasti v baltskih državah, ki mejijo na Rusijo in/ali Belorusijo ter so bile nekdaj del Sovjetske zveze, je prisoten močan strah pred ruskim napadom. Zdaj se je pojavila zamisel, da bi morebitni ruski kopenski napad preprečili oziroma precej otežili z mokrišči oziroma barji.

V začetku aprila so se na vojaških vajah v Litvi smrtno ponesrečili štirje ameriški vojaki, ki so s svojim oklepnikom zgrmeli v močvirje. Med drugo svetovno vojno je vlažna in razmočena pokrajina oteževala tankovske prodore nemške vojske na severu in v osrednjih delih tedanje Sovjetske zveze.

Mokrišča kot velika ovira za oklepnike

Napad ruskih čet na ukrajinsko prestolnico Kijev spomladi 2022 so preprečila tudi obsežna mokrišča na severu Ukrajine. Branilci so za zaustavitev napadalcev uporabili tudi razstreljene jezove in umetno poplavljena območja.

Zato ne preseneča, da so se med strokovnjaki pojavile zamisli, da bi z barjanskimi pokrajinami, obsežnimi vodnimi površinami in ponovno navlaženimi mokrišči okrepili obrambno pripravljenost Nata na njegovem vzhodnem boku.

Načrt ima tudi svojo ekološko plat

Hkrati pa bi imel ta načrt tudi svojo okoljevarstveno plat, ker bi s tem tudi obnovili naravna območja, uredili vodna ravnovesja, shranjevali toplogredne pline in uporabili barjanska območja za kmetijstvo. Ta obrambno-ekološki načrti so zdaj objavili strokovnjaki iz nemškega središča za mokrišča v Greifswaldu (GMC), piše na nemški spletni strani Table.Briefings.

Po predlogu strokovnjakov iz greifswaldskega središča za mokrišča bi s pomočjo evropskega denarja ponovno navlažili nekdanja mokrišča na vzhodu Evrope. Ta mokrišča naj bi imela poleg obrambnega učinka tudi velike učinke na ohranjanje podnebja. Na fotografiji: mokrišče v Estoniji. Foto: Guliverimage

Barja veljajo za inovativno, stroškovno učinkovito in sinergijsko rešitev za povečanje obrambnih zmogljivosti Evrope, je zapisala skupina raziskovalcev barja in podjetnikov okoli raziskovalke barja iz Greifswalda Franziske Tanneberger.

Zamisel o ponovnem navlaženju evropskih barij

Poleg Tannebergerjeve sta avtorja koncepta tudi priznani raziskovalec šotišč Hans Joosten in podjetnik Malte Schneider, ki s svojim podjetjem Aeco zbira kapital za obnovo barij v Evropi. Ti strokovnjaki predlagajo ponovno navlaženje evropskih barij na vzhodni meji Nata z Rusijo in Belorusijo, kar je ukrep, ki služi tako evropski varnosti kot tudi ohranjanju podnebja in narave.

Načrt, ki ga je nemški medij Focus označil kot nori načrt za obrambo vzhodnega krila Nata, med drugim predvideva opredelitev t. i. strateških šotišč v velikosti najmanj sto tisoč hektarjev na vzhodni meji Nata in v Ukrajini.

Poseben evropski sklad za strateška barja

Načrt predvideva tudi ponovno navlaženje z gradnjo novih zapornic, zaprtjem obstoječih črpališč in obnovo naravnega vodnega ravnovesja. Pobudniki načrta predlagajo ustanovitev posebnega sklada EU, ki bi združeval varstvo narave in obrambo. Sklad bi imel od 250 do 500 milijonov evrov, s katerimi bi financirali t. i. strateška barja.