Poglejte, kako so se ruski specialci ujeli v ukrajinsko past #video

Na posnetku vidimo pripadnike ruskih elitnih enot, ki izvajajo desant na Hostomel. Na letališče, ki leži v bližini Kijeva, so prišli s helikopterjem. Ob pristanku so se hitro izkrcali iz skušali zasesti letališče. Njihov poskus napada se je na koncu izjalovil in ukrajinske sile so zopet prevzele nadzor nad letališčem. Videoposnetek so posneli sami ruski vojaki ob desantu.