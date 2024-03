Oglejte si napad ameriškega tanka abrams na rusko vojsko v Ukrajini #video

Kmalu po posnetku bojne akcije tanka abrams sta po spletu zaokrožila videoposnetek in fotografija menda uničenega tanka abrams. Tank naj bi uničila ruska vojska. Ali gre morda za isti tank kot na videoposnetku 47. armadne mehanizirane brigade, se (še) ne ve.

First US-supplied M1A1 Abrams MBT in Ukrainian service seen damaged/destroyed. Blowout panels can be seen deployed pic.twitter.com/ej72loRhMo