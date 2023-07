Ukrajinci rešujejo uničene leoparde #video

Na začetku ukrajinske protiofenzive v začetku junija so ruske sile ustavile in poškodovale tanke in druge oklepnike, ki so jih uporabljale ukrajinske sile. Ukrajinci skušajo zadnje dneve poškodovane tanke in oklepna vozila izvleči s frontne in jih poslati na popravilo, da bi jih usposobili za nove spopade.

Ukrajinci so 8. junija skušali prebiti ruske obrambne črte v bližini Male Tokmačke v regiji Zaporožje. V primeru, da bi jim to uspelo, bi se jim odprla pot do Melitopola, s čimer bi zabili klin med ruske sile na jugu Ukrajine.

Neuspešni poskus preboja pri Mali Tokmački

Preboj naj bi skušala izvesti ukrajinska bojna skupina, sestavljena iz 47. jurišne brigade in 33. mehanizirane brigade. Ta se je skušala prebiti skozi minska polja, da bi dosegla Robotine in od tod prodirala proti Melitopolu, piše švicarski spletni medij watson.ch. Bližajočo bojno skupino so najprej opazili ruski protioklepni helikopterji, ki so Ukrajince napadli s protioklepnimi raketami.

To ukrajinske kolone še ni ustavilo. Čisto v ospredju kolone so bili tanki leopardi 2R, ki so jih Ukrajinci dobili iz Finske, in oklepniki wisent (wisent je po nemško zober oziroma evropski bizon), te je Ukrajini poslala Nemčija. Leoparde 2R in wisente uporabljajo inženirske enote za razminiranje.

Na gosto posejane ruske protitankovske mine

Toda ukrajinski poskus razminiranja je spodletel. Rusi so namreč več kot očitno na območju Male Tokmačke v mesecih pred ukrajinsko protiofenzivo zakopali oziroma položili veliko protitankovskih min. Te so bile usodne za tri leoparde 2R, enega wisenta in več bojnih oklepnih vozil bradley ameriške izdelave.

25 Tanks And Fighting Vehicles, Gone In A Blink: The Ukrainian Defeat Near Mala Tokmachka Was Worst Than We Thought https://t.co/yupnruSg25 pic.twitter.com/u1MEZrgPfV — Forbes (@Forbes) June 29, 2023

Tanki in oklepna vozila v ozadju so obtičala, nakar je po njih začelo tolči rusko topništvo. Kot piše watson.ch, so na ta dan Ukrajinci izgubili 25 oklepnikov: 17 bojnih pehotnih vozil bradley, štiri leoparde 2A6, tri leoparde 2R in enega wisenta. Na ta dan so Ukrajinci torej izgubili petino vseh bradleyev, ki so jim jih poslale zahodne države, petino vseh leopardov 2A6 in polovico vseh leopardov 2R.

Začetek izvleke poškodovanih oklepnikov

Pred dnevi so Ukrajinci na družbenih omrežjih objavili posnetek, kako se ukrajinski vojaki pripravljajo na reševanje oziroma izvleko poškodovanih oklepnike v bližine Male Tokmačke. Kot domneva ameriški medij Forbes, so Ukrajinci na to območje prodrli dovolj globoko, da so lahko začeli izvleko 8. junija.

#Ukraine: A Ukrainian Bergepanzer 2 ARV recovering damaged equipment including two M2A2 Bradley ODS-SA IFVs, South of Mala Tokmachka, #Zaporizhzhia Oblast. pic.twitter.com/321JuwW4to — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) July 1, 2023

Ukrajinci namreč zelo potrebujejo čim več oklepnikov, da jih bodo lahko v prihodnje uporabili v bojih. Od začetka protiofenzive so Rusi uničili ali poškodovali že osmino vseh leopardov, ki so jih Ukrajini obljubile zahodne države.

Nemški večfunkcionalni oklepniki wisent (sl. zober), ki so med drugim namenjeni razminiranju in izvleki poškodovanih tankov z bojišča. Foto: Guliverimage

Za enega leoparda 2R sta potrebna dva tanka za izvleko

Izvleka poškodovanih oklepnikov za Ukrajince ne bo lahek zalogaj. Finski leopard 2R namreč tehta okoli 60 ton. Za to, da bodo enega leoparda 2R odvlekli s kraja, kjer je obtičal poškodovan, do ceste s trdno podlago, bodo Ukrajinci potrebovali vsaj dve druga oklepnika (to so t. i. tanki za izvleko oziroma tanki za evakuacijo). Ko bodo leoparde 2R privlekli do ceste, jih bodo naložili na vlačilce in odpeljali v delavnico, še piše watson.ch.