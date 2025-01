Ukrajinci razkrili, kaj je šibka točka slovenskih tankov

Slovenija je konec leta 2022 kot vojaško pomoč ukrajinski vojski poslala 28 tankov M-55S. Ukrajinci so te tanke, ki so posodobljeni sovjetski tanki T-55, v teh letih že večkrat premestili. Šibka točka teh tankov je namreč pretanek oklep, zaradi česar niso primerni za najhujše spopade na fronti.

Ukrajinska vojska nikoli ni zares ugotovila, kaj narediti s tanki M-55S. Preživelih 27 slovenskih tankov, ki so jih več kot dve leti premeščali med brigadami, ne da bi videli veliko neposrednih spopadov, je menda našlo nov dom: novoustanovljeno 159. mehanizirano brigado, piše ameriški medij Forbes.

Četrta ukrajinska enota v dveh letih

Gre že za četrto ukrajinsko enoto v dveh letih. Ali bo neizkušena brigada končno dobro uporabila zastarele M-55S, bo pokazala prihodnost. Obstajajo razlogi za skeptičnost, piše omenjeni medij.

M-55S je zelo posodobljen tank sovjetske izdelave T-55, tip, ki je prvič prišel v uporabo v poznih petdesetih letih prejšnjega stoletja.

Dobra stran tankov je top

Med drugimi izboljšavami, vključno z reaktivnim oklepom, nadgrajenim motorjem in novim sistemom za nadzor ognja, ima 36-tonski M-55S s štiričlansko posadko tudi 105-milimetrski top L7 britanske izdelave namesto originalnega sovjetskega 100-milimetrskega topa.

Top L7, ki ga imajo tanki M-55S, lahko prebije oklep sovjetskih T-72, ki jih Rusija tudi uporablja v vojni v Ukrajini. Podoben top kot M-55S imajo tudi nemški tanki leopard 1A5 (na fotografiji). Foto: Guliverimage

Prav zaradi svojega topa je M-55S uporaben, piše Forbes. Top L7 je namreč združljiv s široko paleto sodobnega streliva, vključno z granatami, ki lahko prebijejo oklep sodobnega T-72. Nemški leopardi 1A5 imajo nameščeno nemško različico istega topa.

Šibka točka je oklep

Šibka točka M-55S pa je njegov oklep. Posodobljeni tank ima dodan sloj eksplozivnega reaktivnega oklepa (ERA). Ukrajinski tehniki so poleg tega na tanke dodali kletke proti dronom. Vendar je jeklo pod ERA in kletkami debelo samo 200 milimetrov. To je skromna zaščita po današnjih standardih, opozarja Forbes.

Tanki tako niso bili primerni za uporabo na najnevarnejših bojiščih, zato so jih nenehno prerazporejali med enotami. Prva enota nekdanjih slovenskih tankov je bila elitna 47. mehanizirana brigada, ki je bila namenjena upravljanju najboljših ukrajinskih tankov: sprva nemških leopardov 2A6 in kasneje ameriških M-1.

Rusko topništvo uniči slovenski tank

Tik preden se je 47. mehanizirana brigada pridružila ponesrečeni protiofenzivi v južni Ukrajini poleti 2023, se je enota odpovedala tankom M-55S.

Videoposnetek o tanku M-55S, ki ga je zadela ruska granata, a naj bi posadka preživela:

Tanki so potem očitno pristali pri 67. mehanizirani brigadi, ki je bila na frontni črti v vzhodni Ukrajini. Tam niso ostali dolgo. Potem ko je en M-55S uničila ruska topniška granata, je 67. mehanizirana brigada skomignila z rameni in preživelih 27 preživelih tankov predala enoti, ki ni bila blizu frontne črte – 5. tankovski brigadi.

Slovenski tanki daleč od frontne črte

Omenjena ukrajinska tankovska brigada je prvi dve leti ruske vojne proti Ukrajini preživela v rezervi v južnem mestu Krivi Rog. Brigada je bila ena od treh enot, ki jih je ukrajinska vojska konec lanskega leta reorganizirala v težko mehanizirano brigado. Reorganizacija je zmanjšala število tankov v brigadah in dodala bojna pehotna vozila.

Zdi se, da so zaradi reorganizacije M-55S postali odvečni, saj se je preoblikovana 5. težka mehanizirana brigada očitno odločila za leopard 1A5 kot svoj glavni tank. Zdaj so M-55S dosegli svojo četrto enoto v nekaj več kot dveh letih: 159. mehanizirano brigado.

Slovenski tanki v neizkušeni enoti

159. mehanizirana brigada je ena od 14 novih brigad, ki so jih ukrajinske kopenske sile ustanovile lani. Morda so nekdanji slovenski tanki končno našli svoj stalni dom.

Toda ne bodite šokirani, če bodo tanki M-55S ponovno premeščeni, če in ko bo 159. mehanizirana brigada razpadla tako, kot je razpadla 155. mehanizirana brigada (gre za podobno novoustanovljeno brigado neizkušenih vojakov, ki je doživela hude udarce v spopadu s prekaljenimi ruskimi enotami), še piše Forbes.