Je Rusija uporabila grozljivo orožje, ki ljudem utekočini notranje organe?

Pomembnejši poudarki dneva:



11.06 V novih ukrajinskih napadih na rusko regijo Belgorod dve smrtni žrtvi

9.05 Ukrajinska vojska pohvalila slovenski tank

Rusija naj bi na bojišču v Ukrajini (ponovno) uporabila tako imenovano termobarično oziroma vakuumsko bombo, v eksploziji pa je po trditvah vodstva ruskih oboroženih sil umrlo do 300 pripadnikov ukrajinske vojske, je poročala ruska tiskovna agencija RIA Novosti, novico pa je povzel tudi ameriški CNN, ki pa ruskih navedb še ni mogel neodvisno potrditi.

Eksplozija v Harkovu septembra 2022, ki naj bi jo povzročila ruska termobarična bomba:

Footage of a huge explosion of a power station in #Kharkiv yesterday. Crazy pic.twitter.com/Bo06vds0LM — Guy Elster (@guyelster) September 12, 2022

Termobarična oziroma vakuumska bomba ob detonaciji iz okolja izsesa kisik, s čimer ustvari silovito eksplozijo in izredno močan ter za ljubi v bližini eksplozije skoraj zagotovo usoden udarni val.

Rusija naj bi termobarično orožje, ki ga v Rusiji imenujejo tudi z grozečim imenom Žareče sonce, med vojno v Ukrajini sicer uporabila že večkrat. Ukrajina najnovejših ruskih trditev o eksploziji termobarične bombe za zdaj še ni uradno komentirala.

11.06 V novih ukrajinskih napadih na rusko regijo Belgorod dve smrtni žrtvi

V novih ukrajinskih napadih na rusko regijo Belgorod, ki meji na Ukrajino, sta bila danes ubita najmanj dva človeka, osem pa jih je bilo ranjenih, je sporočil guverner regije Vjačeslav Gladkov.

"Zelo žalostna novica, umrla sta dva človeka, moški in ženska," je prek omrežja Telegram sporočil Gladkov in dodal, da so ruske sile v regiji sestrelile osem ukrajinskih raket.

Obrambno ministrstvo v Moskvi je pred tem sporočilo, da je ruska zračna obramba nad regijama Belgorod in Kursk sestrelila več raket in brezpilotnih letalnikov, poročajo tuje tiskovne agencije.

Regija Belgorod je bila že v petek tarča ukrajinskega raketnega napada. Predsednik Vladimir Putin je v odzivu obljubil oster odgovor. "Ti sovražnikovi napadi niso in ne bodo ostali nekaznovani," je dejal dolgoletni ruski voditelj, ki bo ta konec tedna na volitvah skorajda zagotovo dobil že svoj peti mandat.

Medtem so se pojavila poročila o požaru na rafineriji nafte v ruski regiji Samara ob reki Volgi. Kot je danes sporočil tamkajšnji guverner Dmitrij Azarov, je požar izbruhnil zaradi napada ukrajinskih brezpilotnih letalnikov. Žrtev ni bilo, delavce pa so evakuirali.

9.05 Ukrajinska vojska pohvalila slovenski tank

Ukrajinsko obrambno ministrstvo je objavilo videoposnetek več napadalnih akcij enega od tankov M-55S, ki jih je Ukrajini kot pomoč v boju proti ruskemu okupatorju oktobra 2022 poslala Slovenija. "Slovenski M-55S 127. brigade teritorialne obrambe je uničil ruske položaje na fronti," so ob videoposnetku na družbenem omrežju X zapisali na ukrajinskem obrambnem ministrstvu.

Kje na fronti je bil uporabljen eden od 28 slovenskih tankov M-55S, ukrajinsko obrambno ministrstvo ni razkrilo, so pa to z geolociranjem ugotovili nekateri uporabniki družbenih omrežij, ki se ukvarjajo z OSINT (obveščevalno dejavnostjo zbiranja in analiziranja javno dostopnih podatkov).

Posnetek naj bi domnevno nastal na južnem delu fronte v bližini vasi Stepove in Prijutine (klik za ogled interaktivnega zemljevida):

Okupirani vasi Stepove in Prijutine sta tako rekoč na frontni liniji, je razvidno na zemljevidu vojne v Ukrajini DeepStateMAP. Foto: DeepStateMAP / Posnetek zaslona

Kot smo že poročali, je Slovenija Ukrajini konec leta 2022 donirala 28 nekdanjih sovjetskih tankov M-55S, ki so jih nadgradila slovenska in izraelska podjetja.

Pri mediju Forbes so lani nato izrazili navdušenje nad slovenskimi tanki, ki naj bi bili zaradi močnega topa ter relativno lahkega trupa s tankim oklepom odlični za vdore v okupirana mesta in razstreljevanje sovražnikovih bunkerjev, nadzornih točk in drugih ciljev. Tanke z močnim britanskim topom L7, moderniziranimi optičnimi napravami in 200-milimetrskim jeklenim oklepom, ki so jih Ukrajinci dodatno dopolnili še z reaktivnim oklepom, so označili za mobilne topove in ne klasične tanke.

Oglejte si še en videoposnetek slovenskih tankov v Ukrajini: