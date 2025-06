Zakaj je namizni računalnik s procesorjem iz prenosnika odlična izbira?

Morda se zdi, da gre za nenavadno kombinacijo, toda ta v praksi ponuja presenetljivo veliko prednosti. ASUS ExpertCenter P500 je namizni računalnik, ki postavlja nove standarde v tem segmentu in dokazuje, da lahko inovativen pristop vodi do zanimivih rešitev. Družina računalnikov ExpertCenter je namenjena poslovnim uporabnikom, model P500 pa je prilagojen potrebam malih in srednje velikih podjetij. Elegantno in kompaktno ohišje, t. i. mini stolp, omogoča, da se zlahka prilega vsakemu poslovnemu okolju.

Foto: ASUS

Presenetljivo dobre zmogljivosti

Največja zvezda tega računalnika je procesor, v najmočnejši konfiguraciji je to Intel Core i7-1362H. Čeprav je bil procesor izvirno namenjen prenosnim računalnikom, se dobro obnese tudi v namiznem računalniku. Ko gre za mobilne procesorje, ima večina ljudi pomisleke glede zmogljivosti, ki so manjše od zmogljivosti procesorjev za namizne računalnike iste generacije. Ste se kdaj vprašali, zakaj je tako? Odgovor je preprost – omejena poraba energije. Glavni cilj procesorjev v prenosnih računalnikih je zagotoviti ravnovesje med dobrimi zmogljivostmi in nizko porabo energije. Kaj pa se zgodi, ko procesorju dovolimo, da porabi skoraj dvakrat več energije kot v prenosnem računalniku? Dobimo fantastičen procesor, ki ima več prednosti v primerjavi z namiznimi modeli. In dobimo ASUS ExpertCenter P500. Tako "osvobojen" Intel Core i7-1362H premore zmogljivosti, primerljive s procesorji Core i7 za namizne računalnike, zato večina uporabnikov pri vsakdanjem delu sploh ne bo opazila razlike. P500 premore dve pomnilniški reži in podpira do največ 64 gigabajtov delovnega pomnilnika. Ima tudi dve reži za pogone SSD, po potrebi pa lahko vanj vgradite tudi klasični 3,5-palčni trdi disk.

Foto: ASUS

Nižji računi za elektriko in manj hrupa

Čeprav je njegova poraba energije večja kot pri uporabi v prenosnih računalnikih, Intel Core i7-1362H še vedno porabi veliko manj elektrike kot primerljivi namizni procesorji. Posledično bodo računi za elektriko nižji. Nižji pa ne bodo le zaradi manjše porabe računalnika samega, ampak tudi zaradi manj oddane toplote v prostor, torej bodo klimatske naprave delovale manj časa in posledično porabile manj energije. To morda ni tako pomembno za domače uporabnike, ki imajo en računalnik, vendar ne smemo pozabiti, da je ASUS ExpertCenter P500 namenjen poslovnim uporabnikom. Ko imate podjetje z več deset ali nekaj sto računalniki, prihranki postanejo znatni.

Zanimiva inženirska rešitev je tudi sistem hlajenja, saj se toplota iz procesorja odvaja prek toplotnih cevi do ventilatorja, pritrjenega na zadnji strani ohišja. Zahvaljujoč tej rešitvi se topel zrak ne zadržuje znotraj ohišja kot pri standardnih procesorskih hladilnikih. V tem primeru en ventilator opravi delo, ki ga običajno opravita dva. Manjša poraba energije pomeni tudi manj toplote, zato se ventilator lahko vrti počasneje, kar pomeni tudi manj hrupa. Ko govorimo o prostoru z več računalniki, to pomeni tudi prijetnejše delovno okolje.

Pa še cenejši je

Cena je morda največje presenečenje. Čeprav na ceno celotnega računalnika ExpertCenter P500 Mini Tower vplivajo tudi druge komponente, je vgrajeni mobilni procesor Intel Core i7-1362H cenejši od primerljivih namiznih procesorjev Intel Core i7. Omeniti velja, da je P500 na voljo tudi v različicah z mobilnimi procesorji Core i5 in Core i3, vse, kar smo napisali (zmogljivosti v primerjavi z namiznimi procesorji, manjša poraba energije, manj hrupa in nižja cena), pa velja tudi zanje.

Foto: ASUS

Varnost in storitve, prilagojene poslovnim uporabnikom

ExpertCenter P500 ima številne programske in strojne varnostne rešitve, ki so združene v paketu ASUS ExpertGuardian. Izjemno kakovost izdelave potrjuje certifikat trpežnosti MIL STD-810H, ki sporoča, da je računalnik prestal stroge vojaške standarde. P500 ima triletno garancijo in premore storitev Next Business Day On-site Service (NBD OSS). To pomeni, da bo v primeru težav serviser ASUS prišel na lokacijo uporabnika že naslednji delovni dan in napravo popravil na kraju samem v najkrajšem mogočem času.

Odlična izbira za poslovne uporabnike

Kupci se lahko odločijo za ExpertCenter P500 Mini Tower v različici, ki ponuja podobne zmogljivosti kot konkurenčni namizni procesorji po nižji ceni, ali različici, ki ponuja opazno boljše zmogljivosti po isti ceni. Z obema različicama dobijo računalnik, ki deluje tišje in prinaša prihranke zaradi manjše porabe energije kot standardni namizni računalniki, zato je odlična izbira za poslovne uporabnike. Ponudbo poslovnih naprav ASUS si lahko ogledate TUKAJ.

Miška in tipkovnica ASUS U2000

Če potrebujete kakovostne periferne naprave za namizni računalnik, je komplet miške in tipkovnice ASUS U2000 odlična izbira. Najpomembnejše lastnosti so dobra ergonomija, udobje in zelo tiho delovanje.

Foto: ASUS

Tipkovnica premore tudi večpredstavnostne tipke in tipko za hiter preklop računalnika v način mirovanja. Sledi sodobnim trendom, zato ima vgrajeno tudi tipko Copilot za hiter dostop do funkcij umetne inteligence.

