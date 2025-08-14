Dolg seznam držav, ki uporabljajo leonardo helikopterje

Na ministrstvu za notranje zadeve so se odzvali na izjave gorskega reševalca in zdravnika Iztoka Tomazina glede nakupa helikopterjev za izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP). Označili so jih za pavšalne in zavajajoče ter znova poudarili, da bosta helikopterja namenska, z medicinsko konfiguracijo notranjosti, uporabljala pa se bosta izključno za helikoptersko nujno medicinsko pomoč in ne bosta primerna za opravljanje policijskih nalog. Poleg tega dodajajo, da helikopterje proizvajalca Leonardo uporabljajo številne države, med drugim Italija, Švedska, Norveška, Velika Britanija in ZDA.

Gorski reševalec in zdravnik Iztok Tomazin je na sredini novinarski konferenci o reševanju v gorah komentiral tudi nakup helikopterjev za izvajanje helikopterske nujne medicinske pomoči. Med drugim je dejal, da izbrani model helikopterjev proizvajalca Leonardo ni optimalen in da bi bil model proizvajalca Airbus boljši.

Na ministrstvu za notranje zadeve so v odzivu zapisali, da je bila v postopek nakupa helikopterjev od začetka vključena stroka. Njene zahteve pa da so bile upoštevane v največji možni meri, upoštevajoč tehnične možnosti in varnostne vidike ter posebej tudi temeljno pravilo pri izvedbi javnega naročanja, da se ne sme neupravičeno omejevati konkurence med ponudniki.

Tomazinove besede, da bi bil helikopter neizbranega ponudnika boljši, na ministrstvu razumejo kot njegovo preferiranje določenega ponudnika. "Na ministrstvu za notranje zadeve pa spoštujemo zakonodajo s področja javnega naročanja in pri tem našem delu nas vodijo izključno strokovna merila, tehnične in varnostne zahteve," so zapisali.

Populistično zavajanje

Izjavo Tomazina, da bi bilo za policijo zaradi logističnih razlogov in servisov enostavneje, da imajo isti tip helikopterjev, kot jih že imajo, pa so na ministrstvu označili za populistično zavajanje, ki po njihovem mnenju kaže na nepoznavanje delovanja letalske policijske stroke in področja javnega naročanja.

Na ministrstvu menijo, da je Tomazinova primerjava nakupa helikopterja z nakupom policijskega vozila poenostavljanje in zavajanje. Poudarili so, da se bo helikopterska nujna medicinska pomoč izvajala v sklopu ministrstva za zdravje, policija pa bo zanj izvajala polete.

Poudarili so, da ponudba podjetja Airbus Helicopters Deutschland ni ustrezala v celoti zahtevam iz razpisne dokumentacije in je bila zato izključena iz nadaljnjega postopka. "Strokovna komisija je svoje delo opravila strokovno, naročnik pa je odločitev o izbiri ponudnika Leonardo sprejel zakonito in transparentno," so zapisali v odzivu.

Leonardo helikopterje uporabljajo številne države

Dodali so, da helikopterje proizvajalca Leonardo za helikoptersko nujno medicinsko pomoč uporabljajo številne države, na primer Italija, Švedska, Norveška, Velika Britanija, Kanada, Združene države Amerike, Nova Zelandija, Japonska, Avstralija, Brazilija, Argentina, Združeni arabski emirati, Katar, Indonezija in Dominikanska republika.