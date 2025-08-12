Prvi reševalni helikopter bo predvidoma prispel oktobra 2027

Namenska helikopterja za nujno medicinsko pomoč, ki ju bo ministrstvo za notranje zadeve kupilo od družbe Leonardo, naj bi v Slovenijo prispela oktobra 2027 in februarja 2028, je danes dejala državna sekretarka Helga Dobrin. Pogodba za nakup helikopterjev pa mora biti podpisana v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve o izbiri oz. do 25. septembra.

Dobrin je ponovno poudarila, da se bosta helikopterja uporabljala izključno za helikoptersko nujno medicinsko pomoč, "saj ima policija zadostno floto za opravljanje lastnih policijskih nalog".

"Vse zahteve stroke so bile upoštevane"

V izjavi je zavrnila očitke sekcije za urgentno medicino pri zdravniškem društvu, sekcije reševalcev v zdravstvu, ki deluje pod okriljem zbornice zdravstvene in babiške nege, in opozicijskih strank ter dejala, da je bila stroka vključena pri obeh javnih naročilih in pri pripravi razpisne dokumentacije.

"Vse zahteve stroke so bile upoštevane v največji možni meri, upoštevajoč tehnične možnosti in varnostne vidike, še posebej pa tudi temeljno pravilo pri izvedbi javnega naročanja, da se ne sme neupravičeno omejevati konkurence med ponudniki," je povedala. Dodala je, da niti pri prvem niti pri drugem postopku javnega naročila niso prejeli nobene pritožbe na dokumentacijo, po izbiri ponudnika prav tako niso prejeli zahteve za revizijo.

Strokovna komisija, ki so jo sestavljali predstavniki ministrstva za zdravje, ministrstva za notranje zadeve in policije, je po njenih besedah delo opravila strokovno, ministrstvo za notranje zadeve pa je odločitev o izbiri ponudnika sprejelo zakonito in transparentno.

Letalska policijska enota bo zaradi nakupa dveh novih helikopterjev zaposlila in usposobila 12 novih pilotov in šest letalskih tehnikov. Fotografija je simbolična. Foto: Reuters

Airbus ni ustrezal zahtevam

Ponovila je, da ponudba podjetja Airbus Helicopters Deutschland ni v celoti ustrezala zahtevam naročnika, zato je bila izključena iz postopka. Dodala je, da podjetje Airbus glede na javno raziskavo izpolnjuje vse tehnične pogoje, v konkretni ponudbi pa jih ni izkazal. "Zakaj jih ni izkazal, saj sicer proizvaja takšne helikopterje, pa žal jaz ne vem," je povedala. Airbus denimo v dokumentaciji ni ponudil taktičnega radia Tetra in sistema za uravnoteženje rotorjev, ki ju je ministrstvo zahtevalo v dokumentaciji.

Na očitek, da izbrana helikopterja nimata dovolj prostora za oskrbo glave z vseh strani, je vodja letalske policijske enote Dejan Kink odgovoril, da proizvajalec Leonardo izpolnjuje standard EN 13718, ki je določen za helikoptersko nujno medicinsko pomoč, kar izkazuje s certifikatom.

Kakšen mora biti helikopter?

Standard določa, da mora prostor za oskrbo bolnika zaradi primerne oskrbe in opazovanja omogočati prost dostop do vitalnih delov telesa, vključujoč glavo, prsi, trebuh in medenico, ob tem pa mora biti oskrba dihalnih poti mogoča med letom. Predpisuje tudi, da mora biti od roba kabine do vrha nosil 40 centimetrov prostora. Ob tem pa so dovoljene tudi alternativne postavitve in minimalne dimenzije, če zagotavljajo ekvivalentno oskrbo za bolnika.

V javnem naročilu so upoštevali večino zahtev stroke, med tistimi, ki jih niso, pa so hladilno-grelni predali v helikopterju. V raziskavi so namreč ugotovili, da grelni predal ponuja le eden od proizvajalcev, hladilno-grelnega pa nobeden. Obstaja pa prenosna naprava, ki jo lahko vgradijo dodatno. Prav tako ni bila možna vgradnja DMR-postaje, ki jo v zdravstvu uporabljajo za komunikacijo, saj ne obstaja takšna postaja, ki bi imela certifikat za vgradnjo v zrakoplove, je dejal Kink.

Ob tem je Kink dejal, da ga pozivi stroke čudijo, saj na januarskem sestanku, ko so jim predstavili zahtevane tehnične specifikacije, niso imeli nobenih pripomb.

V NSi grozijo z interpelacijo

Glede nakupa helikopterjev NSi zahteva sklic nujne seje komisije DZ za nadzor javnih financ, če sklepi ne bodo upoštevani pa razmišljajo tudi o tretji interpelaciji notranjega ministra Boštjana Poklukarja. Dobrin je danes odgovorila, da ima opozicija vedno pravico izraziti svoje mnenje, da pa se težko opredeljuje do napovedi, ki še niso realizirane. "Opozicija ima možnost izkoristiti vsa sredstva, ki jih ima na voljo, da preizkuša pozicijo," je dodala.

Državni sekretar na ministrstvu za zdravje Denis Kordež pa je danes dodal, da si na ministrstvu prizadevajo urediti helikoptersko nujno medicinsko pomoč, nakup dveh namenskih helikopterjev pa da je le en korak pri ureditvi nujne medicinske pomoči. Ob tem je poudaril, da nikakor ne morejo sprejeti očitkov, da stroka v postopek nakupa helikopterjev ni bila vključena.