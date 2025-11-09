Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ka. N.

Nedelja,
9. 11. 2025,
17.04

Osveženo pred

21 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07

Natisni članek

Natisni članek
helikopter reševanje

Nedelja, 9. 11. 2025, 17.04

21 minut

Mlada planinca zgrešila kamin na Mišelj vrh in obtičala

Avtor:
Ka. N.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07
reševanje | Foto Gorska reševalna služba Bohinj

Foto: Gorska reševalna služba Bohinj

Dva mlada planinca sta se v soboto povzpela proti Mišelj vrhu, a v snegu zgrešila pravi kamin in obtičala. Na pomoč so jima priskočili gorski reševalci in posadka helikopterja Slovenske vojske. Zgodba se je končala srečno, a bi se lahko tudi tragično, so na Facebooku zapisali v Gorski reševalni službi Bohinj.

Sobota je bila za mnoge ljubitelje gora pravi izhod iz megle, sonce se je namreč skrivalo visoko, več kot dva tisoč metrov nad morjem. Eden od tistih vrhov, kamor so se usmerili številni planinci, je bil Mišelj vrh, mogočni razglednik med Mišeljsko in Veljsko dolino.

Čeprav so razmere videti skoraj pomladne, sneg v visokogorju še vedno ni nedolžen. "Snega sicer ni veliko, ga je pa ravno dovolj, da lahko razmere hitro postanejo konkretno sitne," opozarjajo gorski reševalci.

Namesto pravega kamina – napačen prehod

Mlada planinca, ki sta si želela osvojiti Mišelj vrh, sta v soboto po naključju zgrešila znameniti pristopni kamin, ki je v kopnih razmerah že sam po sebi precej zahteven. Namesto tega sta se znašla v napačnem, precej bolj nevarnem prehodu, kjer je sneg razmere še dodatno zapletel.

Ko je postalo jasno, da ne moreta varno naprej ali nazaj, sta poklicala pomoč.

Na pomoč helikopter Slovenske vojske

Kot se je izkazalo, so imeli gorski reševalci veliko srečo v nesreči: v istem času je na Voglu potekala vaja reševalcev letalcev. Dva gorska reševalca sta se skupaj s posadko helikopterja Slovenske vojske hitro odpravila proti severu in planinca dvignila v kabino.

Helikopter je nato skozi gosto meglo poletel nazaj proti Bohinju, kjer se je reševalna akcija varno končala.

Gorsko reševanje
Novice Reševanje v slovenskih gorah: kdo (naj) plača, ko gre vse narobe?
Damjan Petrič
Novice Sage o helikopterjih je konec: pogodba za nakup Leonardov je podpisana
helikopter reševanje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.