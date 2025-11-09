Mlada planinca zgrešila kamin na Mišelj vrh in obtičala

Dva mlada planinca sta se v soboto povzpela proti Mišelj vrhu, a v snegu zgrešila pravi kamin in obtičala. Na pomoč so jima priskočili gorski reševalci in posadka helikopterja Slovenske vojske. Zgodba se je končala srečno, a bi se lahko tudi tragično, so na Facebooku zapisali v Gorski reševalni službi Bohinj.

Sobota je bila za mnoge ljubitelje gora pravi izhod iz megle, sonce se je namreč skrivalo visoko, več kot dva tisoč metrov nad morjem. Eden od tistih vrhov, kamor so se usmerili številni planinci, je bil Mišelj vrh, mogočni razglednik med Mišeljsko in Veljsko dolino.

Čeprav so razmere videti skoraj pomladne, sneg v visokogorju še vedno ni nedolžen. "Snega sicer ni veliko, ga je pa ravno dovolj, da lahko razmere hitro postanejo konkretno sitne," opozarjajo gorski reševalci.

Namesto pravega kamina – napačen prehod

Mlada planinca, ki sta si želela osvojiti Mišelj vrh, sta v soboto po naključju zgrešila znameniti pristopni kamin, ki je v kopnih razmerah že sam po sebi precej zahteven. Namesto tega sta se znašla v napačnem, precej bolj nevarnem prehodu, kjer je sneg razmere še dodatno zapletel.

Ko je postalo jasno, da ne moreta varno naprej ali nazaj, sta poklicala pomoč.

Na pomoč helikopter Slovenske vojske

Kot se je izkazalo, so imeli gorski reševalci veliko srečo v nesreči: v istem času je na Voglu potekala vaja reševalcev letalcev. Dva gorska reševalca sta se skupaj s posadko helikopterja Slovenske vojske hitro odpravila proti severu in planinca dvignila v kabino.

Helikopter je nato skozi gosto meglo poletel nazaj proti Bohinju, kjer se je reševalna akcija varno končala.