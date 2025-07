Huda nesreča v Ptujski gori, voznik umrl

Policisti policijske postaje Podlehnik, ki so prvi prispeli na mesto nesreče, so vozniku takoj nudili prvo pomoč in ga do prihoda reševalne ekipe oživljali. A so bile poškodbe tako hude, da je voznik na kraju umrl, so navedli pri Policijski upravi Maribor. Ta je bila o nesreči obveščena v soboto ob 23.35. V prometni nesreči je bilo udeleženo eno osebno vozilo, so dodali.

Policisti postaje prometne policije Maribor so opravili ogled kraja, o nesreči pa so obvestili tudi dežurno preiskovalno sodnico in državno tožilko. O vseh ugotovitvah in zbranih obvestilih bodo policisti pisno obvestili Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.

Letos je to sedma prometna nesreča s smrtnim izidom na območju Policijske uprave Maribor.

Mopedist umrl po padcu v obcestni jarek

V soboto ob 21.10 se je izven naselja Velika Pirešica, Občina Žalec, medtem zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 46-letni voznik mopeda, so sporočili iz Generalne policijske uprave.

Voznik mopeda je vozil po lokalni cesti iz smeri Velike Pirešice proti Ložnici pri Žalcu. Med vožnjo po rahlem klancu je zapeljal desno izven vozišča na makadamsko bankino in izgubil oblast nad vozilom in padel v obcestni jarek. Zaradi hudih poškodb je na kraju nesreče umrl. Policisti Postaje prometne policije Celje okoliščine prometne nesreče še preiskujejo.

Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 133 prometnih nesreč, v katerih sta dve osebi umrli, 19 nesreč se je končalo lahkimi poškodbami, dve pa s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 99 kršitev javnega reda in miru ter 77 kaznivih dejanj.