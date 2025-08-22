Po smrti sodelavca na Hrvaškem so se oglasili iz slovenskega podjetja

Po prometni nesreči, v kateri je na območju Crikvenice v sredo zvečer umrl 39-letni slovenski državljan, še trije slovenski državljani so bili poškodovani, od tega eden huje, se je oglasilo slovensko podjetje in se z zapisom spomnilo na pokojnega sodelavca. Vsi štirje Slovenci so bili delavci istega podjetja.

"Z žalostjo sporočamo, da so bili štirje naši sodelavci udeleženi v hudi prometni nesreči. V njej je življenje izgubil naš Matej. Ta izguba nas je globoko pretresla in nemogoče si je predstavljati, da ga ne bo več med nami. Njegovi družini in prijateljem izrekamo iskreno sožalje ter jim stojimo ob strani v teh težkih trenutkih," so v izjavi na profilu na Facebooku zapisali v sežanskem podjetju Klančar Žerjavi.

"Z mislimi smo tudi pri ostalih treh sodelavcih. Eden izmed njih je v bolnišnici in okreva po hujših poškodbah. Vsem iz srca želimo čim hitrejše okrevanje in veliko moči," so še zapisali v podjetju.

Lastnik podjetja Andrej Klančar je za Primorske novice povedal še, da so fantje v šoku in da jih je nesreča močno prizadela.

Nesreča se je po navedbah hrvaške policije zgodila, ko je voznik kombija slovenskih registrskih oznak zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom, udaril v kovinsko ograjo in trčil v kamniti zid. Prometna nesreča se je zgodila ob 22.20 na jadranski magistrali med krajema Novi Vinodolski in Selce, so v četrtek sporočili iz primorsko-goranske policijske uprave.