Oven

Danes boste dobili odlično priložnost, saj se boste začasno lahko malce oddaljili od vseh težav. Sprejmite jo in poskrbite za svoje telo in duha. Poskrbite za svoje zdravje in se razvajajte. Vzemite si čas in razmislite tudi o možnih finančnih rešitvah. Danes pozabite na gospodinjska opravila.

Bik

Nobena juha se ne poje tako vroča, kot se skuha. Ne pozabite tega. Nima smisla, da zganjate dramo, saj se bo situacija uredila sama od sebe. Medtem pa se posvetite stvarem, ki jih imate radi, saj vam bodo ponovno privabile nasmeh na obraz. Na splošno boste današnji dan preživeli umirjeno.

Dvojčka

Prišli boste do razpotja, kjer se boste odločali med vsaj tremi različnimi možnostmi. Gledali boste v prihodnost in skušali najti pravo pot. Vedite, da so vse pravilne, saj vas bodo vse pripeljale do cilja. Pomembno je le, kako se boste sproti odzivali na situacije, saj bo od tega odvisno, ali bo pot lažja ali težja.

Rak

Le s težavo se boste vživeli v delovno okolje. Vse stike boste ohranjali zgolj zaradi nekega zunanjega vpliva. Želeli se boste umaknili iz tega začaranega kroga. Deležni boste tudi nekih dobrin, ki bodo okrepile vaše zdravje in izboljšale počutje. Glede čustev pozorno izbirajte svoje besede.

Lev

Govorice, ki se širijo, niso resnične, zato nima smisla, da jim posvečate pozornost. Raje se osredotočite na vse tisto, kar je zares pomembno v vašem življenju, tega pa nikakor ni malo. Bližnji vas danes utegnejo spraviti v slabo voljo, saj se vam bo zdelo, da vas sploh ne poslušajo.

Devica

Zaključili boste z določenim obdobjem in začeli z novim. V vmesnem času pa boste izgubljeni in ne boste ravno vedeli, kaj početi sami s seboj. Kljub temu boste kmalu našli moč, da se boste oprijeli novih ciljev, saj je to zapisano v zvezdah. Določene lekcije ste že osvojili, zdaj pa vas čakajo še druge.

Tehtnica

Pot, ki ste jo izbrali, ni najboljša, na kar vas bodo danes tudi opozorili. Zdaj je, kar je, saj možnosti za popravek v tem trenutku še ne boste dobili. Sprijaznite se z nastalo situacijo in iz nje potegnite le najboljše. To je namreč vse, kar lahko storite. Na splošno boste danes polni energije.

Škorpijon

V ozračju bo poseben vpliv, ki povzroča stres in nemir. Obetajo se vam tudi nenadne spremembe, kar bo v vašem življenju povzročilo zmedo. Skušajte ohraniti mirno kri in z razumom pristopite k celotni situaciji. Le tako boste iz vsega skupaj lahko potegnili samo najboljše.

Strelec

Danes vam bo vroče na vsakem koraku, saj boste kar prekipevali od energije. Dan bo izredno primeren, da se lotite vseh tistih obveznosti, ki vam sicer delajo težave. Ker boste dobre volje in polni optimizma, vam bo uspelo marsikaj, kar vam do sedaj ni šlo od rok. Čim prej se lotite dela.

Kozorog

Pred vami je čudovit dan, prežet z veseljem in radostjo. Polni boste navdiha, delo v službi pa vam bo šlo odlično od rok. Z malo sreče se vam obeta tudi neka finančna ponudba, s katero utegnete povečati denarno stanje. Morda se boste ustrašili tveganja, vendar se v resnici nimate česa bati.

Vodnar

V današnjem dnevu lahko pričakujete nenaden preobrat, ki bo odločilno vplival na nadaljnji potek dogajanja. Morda vam celotna situacija sprva ne bo najbolj všeč, vendar se boste prej ali slej navadili nanjo. Nekje v sebi se zavedate, da je dolgoročno za vas tako najbolje. Obvarujte se pred trmo.

Ribi

Bolj ko se boste otepali nekih novosti, bolj vam jih bodo vsiljevali, zato bi bilo najbolje, da se prepustite in pustite presenetiti. Morda navsezadnje sploh ne bo tako slabo kot si mislite. Na splošno je danes pred vami sila uspešen dan, če boste le prisluhnili nasvetu neke osebe, ki se spozna na posel.