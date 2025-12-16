Za najboljšo ekipo sezone na papirju lahka naloga

V ligi NHL je pester večer, saj je na ledu kar 20 moštev, tudi najboljša ekipa sezone za zdaj Colorado Avalanche. Ta ima 53 točk, ki jih je dosegla s 23 zmagami, dvema porazoma po rednem delu in sedmimi po podaljšku oziroma kazenskih strelih. Tokrat igrajo v gosteh proti Seattle Krakenu, ki ima kar 23 točk manj. Med seboj igrajo prvič v tej sezoni, nobena ekipa nima težav s poškodbami.