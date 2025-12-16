Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. P.

Torek,
16. 12. 2025,
21.00

Colorado Avalanche Seattle Kraken liga NHL

Torek, 16. 12. 2025, 21.00

4 ure, 40 minut

Liga NHL, 16. december

Za najboljšo ekipo sezone na papirju lahka naloga

M. P.

Nathan MacKinnon, Colorado Avalanche | Colorado Avalanche imajo kar devet točk več od trenutno druge najboljše ekipe, Caroline Hurricanes. | Foto Reuters

Colorado Avalanche imajo kar devet točk več od trenutno druge najboljše ekipe, Caroline Hurricanes.

Foto: Reuters

V ligi NHL je pester večer, saj je na ledu kar 20 moštev, tudi najboljša ekipa sezone za zdaj Colorado Avalanche. Ta ima 53 točk, ki jih je dosegla s 23 zmagami, dvema porazoma po rednem delu in sedmimi po podaljšku oziroma kazenskih strelih. Tokrat igrajo v gosteh proti Seattle Krakenu, ki ima kar 23 točk manj. Med seboj igrajo prvič v tej sezoni, nobena ekipa nima težav s poškodbami.

Darcy Kuemper
Sportal Visok poraz Kraljev, nato pa še poškodba njihovega vratarja #video

Liga NHL, 16. december:

Lestvice

Carolina Hurricanes
Sportal Carolina skočila na vrh vzhodne konference v NHL
Colorado Avalanche Seattle Kraken liga NHL
