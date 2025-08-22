Albert Riera prosi NZS za pomoč: Enako bi privoščil tudi Olimpiji

Šesti krog 1. SNL se bo začel danes zvečer v Domžalah, kjer bodo zadnjeuvrščeni gostitelji prve točke v tej sezoni lovili proti razigranemu Aluminiju. Sobota se bo začela v Kopru, kjer se bodo skušali kanarčki proti Muri utrditi na drugem mestu, nato pa bo vijolice v Ljudskem vrtu proti vročim Radomljam po dolgem času vodil Radovan Karanović. V nedeljo se ''evropska'' Olimpija in Celje odpravljata na gostovanje v Ajdovščino ter Ljubljano. Trener grofov Albert Riera je javno izpostavil željo, da bi vodstvo tekmovanja prestavilo srečanje z Bravom, saj izmučene Celjane v četrtek čaka tekma leta na Češkem, zmaji pa se bodo skušali pobrati po bolečem porazu z Noahom (1:4).

Kakšno darilo bo prejel Haris Vučkić?

Prvoligaška karavana se bo danes ustavila v Domžalah, kjer ima dvakratni prvak Slovenije opravka z ogromno rezultatsko krizo. Po petih krogih je še brez točk, nov neuspeh, tokrat v goste prihaja drugoligaški prvak Aluminij, pa bi še poglobil nezadovoljstvo. Na delu ne bo manjkalo mladih nogometašev. Čeprav Domžalčani, ki posvečajo poudarek mlajšim igralcem, v tem pa jih več kot uspešno posnemajo Kidričani, ne igrajo slabo, so v tej sezoni še vedno potegnili krajšo. Trener Emilio Millan ima še vedno zaupnico vodstva, zmaga pa bi bila idealno darilo kapetanu in najboljšemu strelcu Harisu Vučkiću, ki je v četrtek vstopil v Kristusova leta in dopolnil 33 let.

Nekdanji slovenski reprezentant Haris Vučkić je v četrtek dopolnil 33 let. Foto: Aleš Fevžer

Pri Kidričanih, ki so v zadnjem krogu dolgo držali v šahu Celjane in celo vodili z 2:0, na koncu pa v izdihljajih srečanja ostali brez točk (2:3), odhajajo v Domžale po nove točke. Če bi Domžalčanom povsem pokvarili načrte, bi se na lestvici zavihteli na izjemno tretje mesto in se po točkah izenačili s Koprom! Zanimivo je, da je Aluminij na 16 prvoligaških gostovanjih v Športnem parku ob Kamniški Bistrici le enkrat premagal Domžale. Uspelo mu je pred petimi leti, bilo je 7. marca 2020.

Primorsko-prekmurski spopad na Bonifiki

V soboto se bosta ob 17.30 za točke udarila Koper in Mura. Kanarčki so z zadnjo zmago v Stožicah nad Olimpijo dokazali (3:1), da lahko vztrajajo pri vrhu lestvice. Drugo mesto želijo zadržati tudi v prihodnje, a bodo morali na Bonifiki pokazati bistveno več od tistega, kar so pred dvema tednoma proti Radomljanom. Mura je tekmec po meri Kopra, Primorci so v prejšnji sezoni na medsebojnih srečanjih ostali neporaženi in skupno osvojili kar deset točk, a vsakega niza je enkrat konec. Tega se zaveda tudi Slaviša Stojanović, ki je na zadnji domači tekmi prvič izkusil grenkobo poraza v 1. SNL, nato pa v Stožicah od srca zaploskal Deniju Juriću za prekrasen zadetek proti Olimpiji.

Mura je nazadnje premagala Koper 14. avgusta 2023. Na Bonifiki je zmagala s 3:1. Foto: www.alesfevzer.com

Ker pa se črno-beli pobirajo, v prejšnjem krogu pa so po sušnih petih mesecih dočakali prvo zmago v 1. SNL, se Kopru nikakor ne obeta enostavna naloga. Vrnitev Luke Bobičanca je okrepila samozavest Murašev, ekspresno pa je začel tresti mreže tekmecev tudi Belorus Roman Pasevič.

Radovan Karanović začasno v glavni vlogi

V soboto zvečer se bosta pod žarometi pomerila Maribor in Radomlje. Vijolice so med tednom prekinile sodelovanje s trenerjem Tugberkom Tanrivermişom, vodstvo kluba pa še izbira njegovega naslednika. Do nadaljnjega bo tako vijolice vodil dežurni gasilec v Ljudskem vrtu Radovan Karanović. Strateg, ki je kot zadnji popeljal Maribor do lovorike (naslov leta 2023), bo imel zahtevno nalogo, saj v Ljudski vrt prihajajo vroče Radomlje.

Radovan Karanović je leta 2023 popeljal Maribor do naslova državnega prvaka. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Mlinarji so nanizali tri zmage in se na razpredelnici povzpeli med najboljše. Na zadnjih treh tekmah je mladi krilni napadalec Matej Malenšek dosegel kar pet zadetkov in skočil na prvo mesto najboljših strelcev tekmovanja. Niz želi nadaljevati na Štajerskem, kjer navijači Maribora v tej sezoni še niso dočakali domače zmage.

Zmaji po evropski zaušnici k Primorju

Potrta Olimpija, ki je v četrtek doživela nepričakovano visok poraz proti armenskemu Noahu (1:4) in si s tem močno otežila možnost napredovanja v konferenčno ligo, odhaja v nedeljo na gostovanje v Ajdovščino. Dvoboj se bo začel ob 17.30, na njem pa bo v središču pozornosti domači vratar Denis Pintol, ki so ga zmaji pred začetkom sezone posodili Ajdovcem, kjer pa primorskemu čuvaju mreže ne gre najbolje, saj je v tej sezoni prejel že 12 zadetkov. Domači trener Milan Anđelković je dobršen del kariere prebil pri Olimpiji, zdaj pa ji bo skušal poglobiti težave.

Olimpija, ki je v četrtek razočarala navijače proti Noahu, je v prejšnji sezoni dobila vse štiri tekme s Primorjem, skupna gol razlika na njih pa je znašala kar 11:0. Ajdovci tako, odkar so se vrnili v prvo ligo, sploh še niso zatresli mreže Olimpije. Foto: Aleš Fevžer

Zmaji pod vodstvom Erwina van de Looija pogosto izgubljajo dvoboje, brez poškodovanega kapetana Agustina Doffa se niso znali enakovredno kosati niti z Noahom. Nov neuspeh bi poskrbel še za dodaten stres pred napornim gostovanjem v Armenijo.

Celje in Olimpija bi od NZS potrebovala jokerja

Trener Celja Albert Riera bi zaradi pomembnosti za slovenski nogomet, ki jo nosi četrtkovo srečanje v Ostravi, na katerem bodo grofje lovili preboj v glavni del konferenčne lige, najraje prestavil nedeljsko tekmo v Stožicah, kjer se bo pomeril z Bravom. Željo je javno naslovil na Nogometno zvezo Slovenije (NZS), ki vodi tekmovanje, a se mu, kot kaže, ne bo uresničila.

Celjani so v četrtek v prvi tekmi play-offa kvalifikacij za konferenčno ligo premagali Banik z 1:0. Foto: Jure Banfi

"Banik je v tekmo prišel s tednom dni, ki so ga lahko uporabili za pripravo, saj so konec tedna prestavili tekmo s Pardubicami. Moja pobuda odgovornim je, da bi bili tudi pri nas naklonjeni temu, ko gre za dobro slovenskega nogometa. Ne govorim za vsak krog v kvalifikacijah, ampak vsaj takrat, ko gre za playoff, fazo kvalifikacij, ki določi, ali boš igral v skupinskem delu ali ne. To je naša sedma evropska tekma, pet smo jih odigrali še v domačem prvenstvu. Skupno smo odigrali že 12 tekem od začetka sezone. V številnih državah to počnejo, saj vedo, kaj to prinese njihovim klubom. Pot slovenskih klubov v Evropi je izjemno težka, zato je naša skupna naloga, da razmišljamo v smeri, kako si lahko kot naveza zveza-klub in klub-klub pomagamo, da v Evropo pošljemo čim več klubov. Če obstaja kakršnakoli možnost, da bi tekmo z Bravom prestavili na kasnejši termin, bi jo sprejel. V Stožicah igramo čez tri dni, nato nas čaka najpomembnejša tekma sezone. Enako bi privoščil tudi Olimpiji, da bi se lahko ustrezno odpočili in prihodnji teden poskušali pripraviti vrnitev. Resnično bi potrebovali jokerja," je po zmagi nad Banikom, kjer je v zadnjem delu srečanju njegove varovance že načenjala utrjenost, dejal španski strateg,

V celjskem taboru so zaskrbljeni po poškodbi enega najboljših igralcev. Foto: Jure Banfi

Celjane tako po naporni tekmi z Banikom (1:0), na kateri je poškodbo kolena skupil Mark Zabukovnik, čaka nov zahteven izziv že v nedeljo. V Stožicah, kjer jim gre v zadnjem obdobju imenitno, saj so v prvenstvu pomendrali Olimpijo (5:0), v pokalu pa Koper (4:0), bodo gostovali pri nepredvidljivem Bravu. Mladi ljubljanski klub jo je v zadnjem krogu zagodel s čudežno vrnitvijo proti Mariboru (3:3), odhod Mateja Poplatnika, ki se bo prvič v dresu Celja pomeril proti nekdanjim soigralcem, pa bodo skušali zakrpati z Admirjem Bristrićem, posojenim napadalcem Olimpije.

1. SNL, 6. krog:

Petek, 22. avgust:

Sobota, 23. avgust:

Nedelja, 24. avgust:

Lestvica:

Najboljši strelci: 5 - Malenšek (Radomlje)

4 – D. Jurić (Koper), Kovačević (Celje)

3 – Baboula (Bravo), Josifov (Celje), Murillo Soto (Primorje), Saitoski (Aluminij), Tetteh (Maribor)

